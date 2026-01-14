Quaest indica Lula na frente em todos os cenários de 2º turno; disputa mais apertada é com Tarcísio

A primeira pesquisa Quaest de 2026, divulgada nesta quarta-feira (14/1), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente em todos os sete cenários de segundo turno testados contra nomes da oposição, com diferenças que vão de cinco a 20 pontos percentuais.
O cenário mais equilibrado é contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nessa simulação, o petista aparece com 44% das intenções de voto, ante 39% de Tarcísio, uma vantagem de cinco pontos, a menor entre todos os confrontos.
Em comparação com o levantamento de dezembro, Lula oscilou de 45% para 44%, enquanto Tarcísio avançou de 35% para 39%, reduzindo a distância de 10 para cinco pontos percentuais.
Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), a vantagem do presidente é de sete pontos. No embate com Flávio, Lula tem 45% e o senador, 38%; frente a Ratinho, o líder petista marca 43%, contra 36% do adversário.
As simulações também mostram folga maior de Lula diante do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 44% a 33%, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por 46% a 31%.
Nos confrontos com Aldo Rebelo (Democracia Cristã) e Renan Santos (Missão), as diferenças são ainda mais amplas: Lula tem 45% contra 27% de Rebelo e 46% frente a 26% de Santos, respectivamente.
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
