Tarcísio curte comentário da esposa pedindo "novo CEO" para o país

A primeira-dama do estado de São Paulo, Cristiane Freitas, afirmou que o Brasil “precisa de um novo CEO, meu marido”. A declaração foi feita no Instagram, em um comentário feito em vídeo do governador de São Paulo e marido dela, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele curtiu o comentário logo em seguida.

"A verdade é uma só: O Brasil não aguenta mais quatro anos de PT. Estamos limitando o nosso potencial como nação e tirar esse governo atrasado é o único lado que a direita precisa ter em 2026", destacou na gravação o filiado ao Republicanos, que defendeu a redução do tamanho do Estado, com privatizações e acúmulo de investimentos.

O governador de São Paulo é um dos nomes cotados para as eleições presidenciais de 2026, sendo visado pelo Centrão e pelo eleitorado que votou no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas eleições passadas.

Tarcísio, apesar de realizar discursos com tom de política nacional e de ainda não ter declarado apoio total ao senador Flávio Bolsonaro (RJ-PL), pré-candidato à Presidência, afirma que almeja somente a reeleição no estado onde governa atualmente.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro