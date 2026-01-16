Acordo Mercosul-UE é "bom para o mundo democrático", diz Lula

Em declaração, Lula defendeu que o acordo Mercosul-UE traz benefícios além do crescimento comercial entre os dois blocos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (16/1) que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) “é muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo". O tratado será assinado amanhã (17) em Assunção, Paraguai.

O petista deu a declaração à imprensa após encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro. Ele não participará da assinatura do tratado, e convidou representantes da UE para a reunião no Rio.

“O acordo que será assinado amanhã em Assunção, no Paraguai, é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e é muito bom, sobretudo, para o mundo democráitico e para o multilateralismo”, discursou.

Para o chefe do Executivo brasileiro, os benefícios do tratado vão além da parceria econômica entre os dois blocos, e fortalecem a comunidade internacional.

“A UE e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e a defesa do meio ambiente”, declarou Lula.

Em sua fala, o líder petista destacou que a assinatura do tratado, negociado há mais de 25 anos, foi prioridade durante o seu mandato recente. Afirmou ainda que determinou que a negociação fosse compatível com os objetivos de promoção do crescimento econômico e reindustrialização do Brasil. “Foram mais de 25 anos de sofrimento e tentativa”, disse.

Desenvolvimento industrial

O presidente comentou ainda que a aproximação entre os dois blocos não vai comprometer o papel do Estado em áreas como Saúde, Desenvolvimento Industrial, Inovação e Agricultura Familiar, e que haverá mais empregos e oportunidades dos dois lados do oceano Atlântico.

“Não nos limitaremos ao eterno papel de exportador de commodities. Queremos produzir e vender bens industriais de maior valor agregado. O acordo prevê dispositivos que incentivam empresas europeias a ampliarem seus investimentos”, afirmou Lula.

Setores produtivos brasileiros estimam um crescimento de R$ 7 bilhões nas exportações com o tratado, que reduz e remove impostos de produtos industriais e do agronegócio, entre outros. Juntos, os blocos somam 718 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 22,4 trilhões.