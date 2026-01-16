InícioPolítica
Comércio exterior

Acordo Mercosul-UE é "bom para o mundo democrático", diz Lula

O líder petista fez declaração à imprensa após encontro com a presidente da Comissão Europeia, no Rio de Janeiro. Tratado será assinado amanhã (17/1), sem a presença de Lula

Em declaração, Lula defendeu que o acordo Mercosul-UE traz benefícios além do crescimento comercial entre os dois blocos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Em declaração, Lula defendeu que o acordo Mercosul-UE traz benefícios além do crescimento comercial entre os dois blocos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (16/1) que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) “é muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo". O tratado será assinado amanhã (17) em Assunção, Paraguai.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O petista deu a declaração à imprensa após encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro. Ele não participará da assinatura do tratado, e convidou representantes da UE para a reunião no Rio.

“O acordo que será assinado amanhã em Assunção, no Paraguai, é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e é muito bom, sobretudo, para o mundo democráitico e para o multilateralismo”, discursou.

Para o chefe do Executivo brasileiro, os benefícios do tratado vão além da parceria econômica entre os dois blocos, e fortalecem a comunidade internacional. 

“A UE e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e a defesa do meio ambiente”, declarou Lula.

Em sua fala, o líder petista destacou que a assinatura do tratado, negociado há mais de 25 anos, foi prioridade durante o seu mandato recente. Afirmou ainda que determinou que a negociação fosse compatível com os objetivos de promoção do crescimento econômico e reindustrialização do Brasil. “Foram mais de 25 anos de sofrimento e tentativa”, disse.

Desenvolvimento industrial

O presidente comentou ainda que a aproximação entre os dois blocos não vai comprometer o papel do  Estado em áreas como Saúde, Desenvolvimento Industrial, Inovação e Agricultura Familiar, e que haverá mais empregos e oportunidades dos dois lados do oceano Atlântico.

“Não nos limitaremos ao eterno papel de exportador de commodities. Queremos  produzir e vender bens industriais de maior valor agregado. O acordo prevê dispositivos que incentivam empresas europeias a ampliarem seus investimentos”, afirmou Lula.

Setores produtivos brasileiros estimam um crescimento de R$ 7 bilhões nas exportações com o tratado, que reduz e remove impostos de produtos industriais e do agronegócio, entre outros. Juntos, os blocos somam 718 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 22,4 trilhões. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 16/01/2026 15:56
SIGA
x