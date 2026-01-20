Lula ironiza políticas habitacionais de governos anteriores

Durante cerimônia de entrega de 1.276 residências do programa Minha Casa, Minha Vida, nesta terça-feira (20/1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas as políticas habitacionais de gestões anteriores. O petista afirmou ter encontrado um cenário de abandono de obras públicas no início de seu atual mandato. Em discurso com forte tom político, Lula afirmou que a retomada de projetos habitacionais e sociais tem sido uma das prioridades do governo.
Segundo ele, o país herdou um volume expressivo de construções interrompidas, incluindo obras essenciais para a população. “Nós encontramos 187 mil obras paralisadas, quase 3 mil creches, várias escolas municipais e parece que 87 mil casas do Minha Casa, da minha vida, que tinha começado no governo da Dilma e que estavam simplesmente paralisadas”, declarou.
Ao mencionar obras habitacionais, Lula ressaltou que o Minha Casa, Minha Vida foi retomado como política estruturante, em contraposição a iniciativas criadas posteriormente. No discurso, ele criticou a substituição do programa por outras ações com identidade visual nacionalista, mas sem resultados concretos. “Eles inventaram construir casa verde amarela, eles inventaram construir carteira de trabalho verde amarela”, afirmou.
O presidente também ironizou o simbolismo adotado por governos anteriores e atacou a falta de efetividade das propostas. “Eles imaginaram fazer tudo verde amarelo e a única coisa amarela é a cara deles de vergonha por não ter sabido governar este país”, disse Lula, sob aplausos do público presente.