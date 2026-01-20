Lula ironiza políticas habitacionais de governos anteriores

Petista afirmou que a retomada de projetos habitacionais e sociais tem sido uma das prioridades do governo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Durante cerimônia de entrega de 1.276 residências do programa Minha Casa, Minha Vida, nesta terça-feira (20/1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas as políticas habitacionais de gestões anteriores. O petista afirmou ter encontrado um cenário de abandono de obras públicas no início de seu atual mandato. Em discurso com forte tom político, Lula afirmou que a retomada de projetos habitacionais e sociais tem sido uma das prioridades do governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo ele, o país herdou um volume expressivo de construções interrompidas, incluindo obras essenciais para a população. “Nós encontramos 187 mil obras paralisadas, quase 3 mil creches, várias escolas municipais e parece que 87 mil casas do Minha Casa, da minha vida, que tinha começado no governo da Dilma e que estavam simplesmente paralisadas”, declarou.

Ao mencionar obras habitacionais, Lula ressaltou que o Minha Casa, Minha Vida foi retomado como política estruturante, em contraposição a iniciativas criadas posteriormente. No discurso, ele criticou a substituição do programa por outras ações com identidade visual nacionalista, mas sem resultados concretos. “Eles inventaram construir casa verde amarela, eles inventaram construir carteira de trabalho verde amarela”, afirmou.

Leia também: Carlos Bolsonaro se junta a Nikolas em caminhada até Brasília



O presidente também ironizou o simbolismo adotado por governos anteriores e atacou a falta de efetividade das propostas. “Eles imaginaram fazer tudo verde amarelo e a única coisa amarela é a cara deles de vergonha por não ter sabido governar este país”, disse Lula, sob aplausos do público presente.