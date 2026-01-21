InícioPolítica
Após diagnóstico de pneumonia, Roseana Sarney celebra alta hospitalar

Em tratamento contra o câncer de mama, deputada estava internada desde sexta-feira em razão de uma pneumonia

"Comemorando com Dr. Roberto Kalil minha alta hospitalar", escreveu a deputada em publicação - (crédito: Reprodução/Instagram (@roseanasarney))

Em publicação nas redes sociais, a deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB-MA), compartilhou, na noite desta terça-feira (20/1), a notícia de que recebeu alta hospitalar. A parlamentar estava internada desde sexta-feira (16), no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, onde tratou uma pneumonia.

Antes da internação, Roseana já estava em tratamento contra um câncer de mama descoberto em agosto do ano passado. Ela havia recebido alta na quinta-feira (15), mas precisou retornar no dia seguinte. Além disso, foi necessário suspender a última sessão de quimioterapia que estava marcada para 27 de janeiro.

“Agora, vou direto para a cirurgia, e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo. Conto com a oração de vocês e, claro, com a proteção de Deus", disse a deputada.

Em seu Instagram, ela compartilha com os seguidores sua rotina com o tratamento da doença e as atualizações do quadro de saúde, mantendo-se esperançosa e positiva, mesmo diante da dificuldade no processo.

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 21/01/2026 00:02
