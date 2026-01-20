InícioPolítica
Alexandre Frota ironiza Nikolas Ferreira: "É a caminhada do Flamengo"

Nas redes sociais, Alexandre Frota relatou que também caminhará rumo a Brasília para assistir ao jogo do Flamengo

Alexandre Frota usou as redes sociais para ironizar Nikolas Ferreira - (crédito: Reprodução/Twitter)
Alexandre Frota usou as redes sociais para ironizar Nikolas Ferreira - (crédito: Reprodução/Twitter)

O ator e político filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Alexandre Frota, afirmou, nesta terça-feira (20/1), que também caminhará rumo a Brasília. A fala registrada em uma postagem, feita nas redes sociais, faz alusão ao protesto do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Na publicação, Frota relata que, da mesma forma, também andará por 200 quilômetros até a capital federal. No entanto, afirma que o processo será feito para que ele possa acompanhar o confronto entre Flamengo x Corinthians, válido pela Supercopa do Brasil. A partida está marcada para ocorrer no dia 1º de fevereiro (domingo), no Estádio Nacional Mané Garrincha, na capital federal.

"Fala, pessoal. Eu também vou caminhar e vou encontrar com eles. 200 quilômetros até Brasília. Vai ser demais. Eu mal posso esperar esse encontro. Vai ser pela liberdade. É a caminhada da liberdade. É a caminhada da vitória do Flamengo. É isso aí. Valeu!", afirmou, antes de vestir uma camisa do rubro-negro carioca.

Confira a fala de Alexandre Frota em alusão à caminhada: 

Caminhada de Nikolas segue pelo 2º dia:

O protesto entitulado como Caminhada pela Justiça e Liberdade começou na segunda-feira (19/1). O movimento terá duração de 7 dias. Começou em Paracatu (MG) e será encerrado em Brasília (DF). Ao todo, serão percorridos 240 quilômetros até domingo (25/1). Cerca de 100 pessoas já se juntaram a Nikolas Ferreira. 

postado em 20/01/2026 19:18 / atualizado em 20/01/2026 20:01
