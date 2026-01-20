Nikolas reúne cerca de 100 apoiadores no segundo dia de caminhada

No segundo dia da chamada Caminhada Pela Justiça e Liberdade, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) manteve, nesta terça-feira (20/1), o percurso simbólico em direção a Brasília. Nesta etapa, o grupo percorre um trecho de aproximadamente 38 quilômetros até a cidade de Cristalina, em Goiás. A saída ocorreu por volta das 7h40, com previsão de chegada entre 18h30 e 19h.

Ao longo do caminho, cerca de 100 pessoas se juntaram ao parlamentar. Entre os participantes estão os deputados Carlos Bolsonaro (PL-RJ), Zucco (PL-RS), Sargento Gonçalves (PL-RN), Carlos Jordy (PL-RJ) e os vereadores Pablo Almeida (PL-BH), Thiago Medina (PL-Recife). Segundo a organização, o grupo realizou uma parada em um restaurante à beira da estrada e conta com apoio logístico para hidratação e alimentação durante todo o percurso.

A caminhada teve início na segunda-feira (19/1), quando o deputado deixou a cidade de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O trajeto total é de aproximadamente 240 quilômetros, a serem percorridos ao longo de sete dias, com chegada prevista à capital federal no domingo (25/1).

Segundo o parlamentar, a mobilização é um "ato pacífico de protesto" contra o que classifica como arbitrariedades no país. Entre os temas citados estão a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a situação jurídica dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Nikolas Ferreira, a “Caminhada Pela Justiça e Liberdade” busca chamar a atenção da sociedade para essas pautas e reforçar a defesa do Estado de Direito, das liberdades individuais e da justiça no Brasil.