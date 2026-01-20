Lula diz que não precisa de votos de agressores de mulheres

As mensagens de conscientização masculina contra a violência têm sido constante nos discursos de Lula desde o final do ano passado - (crédito: Reprodução/Youtube CanalGov)

Em discurso veemente contra agressores de mulheres, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou, nesta terça-feira (20/1), apoio de homens acusados desse crime. “Quem bater em mulher não precisa votar em mim”, disparou o presidente na cerimônia de assinatura de R$ 2,8 bilhões em contratos para construção de navios gaseiros, empurradores e barcaças no município de Rio Grande (RS).

De acordo com o presidente, o fato de haver casos de violência contra mulheres na sociedade brasileira faz com que sejam necessárias iniciativas como discursos destinados à conscientização de homens.

"As mulheres são vítimas de violência. Então quem tem que lutar contra o feminicídio não é a mulher, são os homens", ressaltou o presidente. As mensagens de conscientização masculina contra a violência têm sido constante nos discursos de Lula desde o final do ano passado.

Quanto aos recados às mulheres, o presidente classificou como necessário que elas estudem, trabalhem e evitem depender de homens. "Mulheres, estudem, vocês têm de ser independentes. É importante que o homem saiba que a mulher mora com ele porque gosta dele, não porque é dependente dele", pontuou.