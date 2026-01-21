Cleitinho vai à caminhada de Nikolas para 'deixar recado'

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) anunciou, nesta terça-feira (20/1), que irá se juntar à caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que saiu do interior de Minas Gerais até Brasília (DF). O parlamentar afirmou que vai ao ato para “fortalecer” o movimento e “deixar um recado” a políticos e influenciadores de esquerda.

Em publicação no Instagram, Cleitinho escreveu: “Acorda Brasil! Estou indo fortalecer a caminhada de Nikolas Ferreira, a favor de justiça e liberdade, e deixando um recado aos políticos de esquerda”.

Em vídeo, Cleitinho diz que decidiu aderir ao movimento por entender que o país vive um cenário de falta de justiça. Ele critica decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e compara penas aplicadas a condenados pelos atos de 8 de janeiro com outros casos criminais.

O senador também mencionou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e citou o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol), em tom de crítica ao que considera tratamentos distintos por parte do sistema de Justiça.

O senador ainda reagiu a críticas de que a caminhada teria como objetivo apenas gerar engajamento nas redes sociais, chamando adversários ideológicos de “hipócritas” e desafiando políticos de esquerda a exibirem a carteira de trabalho.

“Alguns políticos e influenciadores de esquerda, um bando de hipócritas, estão dizendo que isso [a caminhada] é só para criar conteúdo nas redes sociais. É engraçado que vocês usam esses conteúdos para poder ganhar engajamento nas custas da direita. Inclusive, vocês estão falando para jogar uma carteira de trabalho que vai todo mundo da direita correr. Vamos fazer um desafio: mostra a sua carteira de trabalho, vamos ver quem trabalha pelo Brasil”, disparou.

A caminhada liderada por Nikolas Ferreira teve início após a divulgação de uma “carta ao povo do Brasil”, na qual o deputado afirma que o ato não é motivado por vaidade, mas por um compromisso simbólico com a liberdade. No texto, ele fala em “perseguição sistemática a opositores” e cita a prisão de Jair Bolsonaro, além de outros aliados investigados ou condenados.

Segundo Nikolas, a mobilização busca chamar atenção para o tratamento dado aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e defender a derrubada do veto presidencial à dosimetria das penas no Congresso Nacional.

Além de Cleitinho, a caminhada conta com a presença de aliados políticos do deputado, como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE), o vereador de Belo Horizonte Pablo Almeida (PL) e o senador Magno Malta (PL), que acompanha o grupo em uma cadeira de rodas, em razão de uma cirurgia recente. Outros parlamentares de todo o Brasil estão se encontrando com o grupo ao longo do percurso. A expectativa é de que novos apoiadores se juntem à caminhada.

Nikolas pretende chegar a Brasília no domingo (25/1) e afirma que o ato será pacífico. “Trata-se apenas do exercício legítimo do direito de ir e vir e do direito de manifestação, garantidos pela Constituição”, declarou o deputado.



