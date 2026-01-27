Lula será homenageado com principal honraria do Panamá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será homenageado com a Ordem Manuel Amador Guerrero, a mais alta honraria concedida no Panamá. Lula cumpre agenda oficial no país nesta quarta-feira (28/1).

A cerimônia ocorrerá na Cidade do Panamá, capital do país, onde Lula participa do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe.

A Ordem Manuel Amador Guerrero é, tradicionalmente, concedida durante visitas de Estado ou em momentos de relevância diplomáticas. Foi criada como uma homenagem a Manuel Amador Guerrero, primeiro presidente do país pós-independência, que ocorreu em 1903. A honraria costuma ser entregue a autoridades estrangeiras e a quem tenha prestado serviços relevantes à nação panamenha ou que tenha contribuído para que as relações institucionais com o país fossem fortalecidas.

O fórum em que Lula participa é promovido pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe e terá como temas centrais discussões regionais sobre economia, integração latino-americana e o papel do continente no cenário gobal.