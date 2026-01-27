Lula embarca ao Panamá para parcipar de Fórum Econômico da América Latina

Ida de Lula ao país ocorre após o presidente panamenho Mulino ter vindo ao Brasil em agosto do ano passado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, por volta das 13h desta terça-feira (27/11), ao Panamá, onde vai participar do Fórum Econômico da América Latina ao lado dos presidentes do Equador, Daniel Noboa, da Bolívia, Rodrigo Paz, do Panamá, José Raul Molino, e de José Antonio Kast, chefe do Executivo eleito no Chile. O evento econômico começa amanhã (28).

Primeira viagem internacional do petista este ano, a ida à Cidade do Panamá, capital do país, marcará o encontro inédito entre Lula e os líderes José Antonio Kast, do Chile, e Rodrigo Paz, da Bolívia. Antes de embarcar para terras panamenhas, o presidente brasileiro conversou por telefone com o ex-presidente chileno Gabriel Boric e com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Esta é a primeira visita do chefe do Planalto brasileiro ao Panamá no atual mandato. Antes de visita ao fórum da América Latina, Lula foi ao país apenas em 2007. A viagem ocorre após o presidente panamenho Mulino ter vindo ao Brasil em agosto do ano passado. No Fórum Econômico da América Latina, o petista será o convidado de honra.

A participação no Fórum Econômico da América Latina também ocorrerá em meio à ausência do líder petista no Fórum Ecônomico Mundial, em Davos, na Suíça. À ocasião, o Brasil foi representado pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck.

Relação comercial

Durante o Fórum, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também deve assinar o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que vai estabelecer as regras de proteção de investimentos panamenhos no Brasil, e de brasileiros no Panamá.

Para a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores (MRE), a ida de Lula ao Panamá oficializará uma tendência na relação bilateral entre os dois países.

"Acho que poucos chefes de Estado terão se encontrado tantas vezes quanto o presidente Lula e o presidente Mulino, que, desde 2024, reuniram-se cinco vezes em encontros bilaterais, à margem das cúpulas do Mercosul e em reuniões específicas. Além da visita do presidente Mulino, em agosto de 2025, que agora é retribuída pelo presidente Lula”, afirmou.