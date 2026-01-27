Presidente do TSE chama atenção para o aumento de desinformação nas eleições

"As tecnologias podem levar à contaminação das eleições quando empregadas para divulgar mentiras", sustenta magistrada - (crédito: Gustavo Moreno/SCO/STF)

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, alertou nesta terça-feira (27/1), para a ampliação da circulação de conteúdos falsos com a proximidade das eleições de 2026. Ao abrir um seminário institucional em Brasília, a magistrada afirmou que a disseminação de informações enganosas tem finalidade deliberada de provocar descrédito e interferir na decisão do eleitor, ao tentar “capturar a vontade livre” por meio de estratégias digitais.

Durante o seu discurso, a ministra destacou que ferramentas tecnológicas não representam ameaça à natureza, mas passam a gerar impactos negativos quando utilizadas de forma indevida. Segundo Cármen Lúcia, “as tecnologias podem levar à contaminação das eleições quando empregadas para divulgar mentiras”, ressaltando que práticas desse tipo buscam influenciar resultados e fragilizar a legitimidade do sufrágio.

A presidente do TSE também criticou iniciativas que visam conduzir escolhas individuais por meio da dúvida e da confusão informativa. Para ela, “a dúvida corrói as bases democráticas de um processo eleitoral”, o que torna indispensável garantir que cada eleitor exerça seu direito sem pressões externas ou restrições à liberdade de escolha. A ministra defendeu um enfrentamento contínuo ao problema, com ações que preservem a normalidade institucional.

As declarações foram feitas na abertura do Seminário da Justiça Eleitoral sobre Segurança, Comunicação e Desinformação, promovido na sede do tribunal e voltado a servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais. O encontro contou com a participação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O TSE segue responsável pela organização do pleito de 2026, cujo primeiro turno está marcado para 4 de outubro, enquanto conduz consulta pública sobre regras eleitorais, incluindo medidas de combate à desinformação e o uso de inteligência artificial em campanhas.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro