Brian De Palma retorna com "Doce vingança" e equipe brasileira

Pedro Sotero foi responsável pelo visual de 'Bacurau' e agora assina a fotografia de ‘Doce Vingança’ - (crédito: Victor Juca/ Divulgação)

Brian De Palma prepara o retorno ao cinema com Doce vingança, projeto anunciado há anos e que agora começa a ganhar forma concreta. O longa contará com a participação de dois profissionais brasileiros experientes, ligados a produções recentes de grande repercussão no cinema nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A fotografia será assinada por Pedro Sotero, nome recorrente na filmografia de Kleber Mendonça Filho e responsável pelo visual de Bacurau e Aquarius. O figurino fica sob responsabilidade de Cláudia Kopke, que integrou a equipe de Ainda estou aqui, filme dirigido por Walter Salles e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As filmagens estão previstas para o terceiro trimestre deste ano e acontecerão em Portugal, segundo informações confirmadas pelo site The Film Stage. Embora o projeto tenha sido anunciado originalmente em 2018, apenas agora ele avança para a fase de produção. A trama é inspirada em dois casos reais de assassinato e dialoga diretamente com o interesse declarado de De Palma pelo universo do true crime.

Na época do anúncio, o diretor comentou sua curiosidade pela forma como crimes reais são narrados na mídia: “Estou interessado em como eles contam a história do crime, então farei do jeito que [eles] fazem na televisão”. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o elenco nem uma sinopse oficial.

Com as gravações previstas ainda para 2026, a expectativa é que Doce Vingança chegue aos cinemas em 2027. O filme marca o primeiro trabalho de De Palma desde Domino, thriller policial lançado em 2019 e estrelado por Nikolaj Coster-Waldau e Guy Pearce.