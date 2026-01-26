Moraes determina elaboração de relatório sobre Bolsonaro na Papudinha

Ministro quer uma lista de informações, como visitas de advogados, parentes e amigos e atividades de Bolsonaro - (crédito: BBC Geral)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal apresente, em até cinco dias, um relatório sobre as atividades do ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Em despacho publicado nesta segunda-feira (26/1), o magistrado solicitou que o documento contenha informações sobre visitas de advogados, parentes e amigos, além da lista de atividades do ex-chefe do Planalto no local.

Bolsonaro foi transferido da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha". Moraes determinou que sejam detalhadas:

Consultas;

Exames médicos;

Atividades físicas;

Fisioterapia;

Visitas de advogados, parentes e amigos;

Atividades laborais (trabalho);

Leituras.

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas. Ele foi preso em 22 de novembro depois de violar a tornozeleira eletrônica e descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça.