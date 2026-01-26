InícioPolítica
judiciário

Moraes determina elaboração de relatório sobre Bolsonaro na Papudinha

Ministro requisitou dados como datas de visitas, consultas e atividades laborais do ex-presidente, preso por tentativa de golpe de Estado e outros crimes  

Ministro quer uma lista de informações, como visitas de advogados, parentes e amigos e atividades de Bolsonaro - (crédito: BBC Geral)
Ministro quer uma lista de informações, como visitas de advogados, parentes e amigos e atividades de Bolsonaro - (crédito: BBC Geral)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal apresente, em até cinco dias, um relatório sobre as atividades do ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Em despacho publicado nesta segunda-feira (26/1), o magistrado solicitou que o documento contenha informações sobre visitas de advogados, parentes e amigos, além da lista de atividades do ex-chefe do Planalto no local. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Bolsonaro foi transferido da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha". Moraes determinou que sejam detalhadas:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

  • Consultas;

  • Exames médicos;

  • Atividades físicas;

  • Fisioterapia;

  • Visitas de advogados, parentes e amigos;

  • Atividades laborais (trabalho);

  • Leituras.

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas. Ele foi preso em 22 de novembro depois de violar a tornozeleira eletrônica e descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Luana Patriolino
postado em 26/01/2026 18:00
SIGA
x