Viana pede audiência com Toffoli para tratar da liberação de dados

Carlos Viana convoca Vorcaro, Camisotti e presidente do INSS para nova rodada de oitivas da CPMI. - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), vai solicitar uma audiência com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tratar da liberação de dados sigilosos relacionados às investigações envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master. O pedido ocorre às vésperas da retomada das oitivas da comissão, marcada para a próxima quinta-feira, às 9h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além de buscar a devolução do material retirado da CPMI por decisão judicial, Viana confirmou a convocação de Vorcaro, do empresário Maurício Camisotti e do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, considerados peças centrais para o avanço das apurações sobre descontos irregulares em benefícios previdenciários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em respostas enviadas com exclusividade ao Correio, o senador afirmou que a iniciativa tem caráter institucional e técnico. Segundo ele, a CPMI atua de forma objetiva, com foco nos prejuízos causados a aposentados e pensionistas, e busca esclarecer como as operações financeiras investigadas foram estruturadas, quais controles existiam e onde ocorreram falhas.

Leia também: BC diz ter confirmado fraude bilionária do Banco Master só em junho de 2025

De acordo com Viana, a convocação de Vorcaro está diretamente ligada à atuação do Banco Master no mercado de empréstimos consignados do INSS. A instituição mantinha cerca de 250 mil contratos, posteriormente suspensos por falta de comprovação documental da autorização dos beneficiários para os descontos em folha. A comissão quer entender quem intermediou essas operações e como os descontos foram mantidos.

O presidente da CPMI também ressaltou, nas respostas encaminhadas ao Correio, que as decisões sobre convocações não são motivadas por pressões políticas ou interesses pessoais, mas pela pertinência direta com o objeto da investigação. Segundo ele, pedidos apresentados em outros colegiados ou iniciativas externas não são automaticamente incorporados aos trabalhos da CPMI do INSS.

Outro depoimento aguardado é o de Maurício Camisotti, do grupo Total Health, apontado por investigações como possível sócio oculto de associações que realizaram descontos indevidos em benefícios de aposentados. Camisotti obteve no STF um habeas corpus que o desobriga a comparecer à comissão, decisão que a CPMI tenta reverter.

Gilberto Waller Júnior, por sua vez, foi convocado para detalhar as medidas adotadas desde que assumiu a presidência do INSS, incluindo a suspensão de contratos de consignado, o bloqueio de repasses a instituições financeiras e o afastamento de servidores. A comissão pretende avaliar a efetividade dos controles internos implementados e identificar eventuais responsabilidades administrativas.

Sobre a retenção de documentos, Viana afirmou ao Correio que, mesmo diante da manutenção do sigilo pelo STF, a CPMI seguirá utilizando seus instrumentos próprios de investigação, como convocações, análise documental e cooperação com órgãos de controle, para identificar responsabilidades.

O presidente da CPMI também defendeu uma prorrogação dos trabalhos na comissão por 60 dias, diante da complexidade do caso e do volume de informações ainda em análise. Segundo ele, a comissão não será encerrada por conveniência política ou calendário, mas apenas após o esgotamento das linhas relevantes de investigação.

%MCEPASTEBIN%