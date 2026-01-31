Com pneumonia dupla, Fux avisa que não irá à cerimônia de reabertura do STF

Apesar do diagnóstico de pneumonia dupla causada pelo vírus influenza, o quadro de saúde de Luiz Fux é estável - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux foi diagnosticado com pneumonia dupla causada pelo vírus influenza e comunicou ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que ficará afastado das atividades presenciais na próxima semana enquanto se recupera. O diagnóstico foi confirmado neste sábado (31/1).

Com quadro de saúde considerado estável, Fux iniciou tratamento em casa e seguirá em acompanhamento médico. Devido à natureza transmissível do vírus, o ministro optou por não comparecer à cerimônia de reabertura do Ano Judiciário na próxima segunda-feira (2/2), que marca o início das atividades plenárias do Supremo.

Em declaração enviada à presidência do STF, Fux informou que acompanhará os trabalhos da Corte de forma remota. A participação virtual inclui as sessões programadas para a próxima semana, conforme determinação para manter a continuidade dos trabalhos judiciais sem riscos à saúde dos demais membros.

A ausência presencial do ministro ocorre em um momento simbólico, já que a cerimônia de reabertura reúne representantes dos Três Poderes e destaca os desafios institucionais para o ano. A expectativa é que Fux retome gradualmente a rotina presencial assim que estiver liberado pelos médicos.

Estão confirmadas para a cerimônia as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (MDB-PB), entre outras autoridades.