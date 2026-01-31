Com pneumonia dupla, Fux avisa que não irá à cerimônia de reabertura do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux foi diagnosticado com pneumonia dupla causada pelo vírus influenza e comunicou ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que ficará afastado das atividades presenciais na próxima semana enquanto se recupera. O diagnóstico foi confirmado neste sábado (31/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com quadro de saúde considerado estável, Fux iniciou tratamento em casa e seguirá em acompanhamento médico. Devido à natureza transmissível do vírus, o ministro optou por não comparecer à cerimônia de reabertura do Ano Judiciário na próxima segunda-feira (2/2), que marca o início das atividades plenárias do Supremo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
- Leia também: Isolado, Fux deixará a Primeira Turma do STF
Em declaração enviada à presidência do STF, Fux informou que acompanhará os trabalhos da Corte de forma remota. A participação virtual inclui as sessões programadas para a próxima semana, conforme determinação para manter a continuidade dos trabalhos judiciais sem riscos à saúde dos demais membros.
A ausência presencial do ministro ocorre em um momento simbólico, já que a cerimônia de reabertura reúne representantes dos Três Poderes e destaca os desafios institucionais para o ano. A expectativa é que Fux retome gradualmente a rotina presencial assim que estiver liberado pelos médicos.
Estão confirmadas para a cerimônia as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (MDB-PB), entre outras autoridades.
Saiba Mais
- Flipar A evolução das enciclopédias: desde a Antiguidade até a era digital
- Flipar Tesouro no norte alemão: tradição e modernidade se unem em Hamburgo
- Flipar Relógio astronômico atrai os olhares na Europa desde o século 15
- Cidades DF Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas e ventania no fim de semana
- Flipar Istambul: a excepcional cidade cosmopolita que se divide em dois continentes
- Cidades DF Suvaco da Asa celebra 20 anos e faz esquenta para bloco do dia 7