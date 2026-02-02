Deputado quer investigar desaparecimentos de crianças com CPI

Devido ao número expressivo no crescimento dos desaparecimentos de crianças e adolescentes no país, o deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), autor do pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar tráfico infantil e exploração sexual de menores, informou com exclusividade ao Correio que vai pressionar a mesa-diretora da Casa para que a comissão que aguarda autorização para instalação desde 2023, avance no Parlamento.

A motivação, segundo o deputado, ganhou ainda mais força após o desaparecimento dos irmãos no Maranhão, com idade entre 4 e 6 anos, que estão há mais de 20 dias sem localização, “reforçando suspeitas sobre a atuação de redes criminosas voltadas ao tráfico de crianças, especialmente em áreas com menor presença do Estado”.

Ele acrescenta que somente em 2025, foram registrados 84.760 casos, o que equivale a 66 desaparecimentos por dia e que diante do avanço da crise, vai pressionar a Câmara para que o pedido de CPI avance.

O requerimento já conta com o número mínimo de assinaturas exigido pelo regimento interno. Apesar disso, a criação da comissão depende exclusivamente da decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, responsável por autorizar a instalação das CPIs.

Ao Correio, o deputado afirmou que o pedido de criação da CPI teve como uma de suas bases o filme Sound of Freedom (Som da Liberdade), que retrata o tráfico e a exploração sexual infantil. A produção é inspirada na história real de Tim Ballard, ex-agente do governo dos Estados Unidos que deixou o cargo público para atuar no resgate de crianças vítimas de tráfico humano em operações realizadas na América Latina.