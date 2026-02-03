InícioPolítica
Sem a presença do presidente Lula, Legislativo inicia trabalhos de 2026

Chefe do Planalto mandou mensagem por meio do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ausência ocorrre em momento crucial da relação entre os Poderes

Rui Costa com Alcolumbre e Motta na entrega da mensagem do Planalto ao Congresso - (crédito: Wagner Lopes/CC)
Rui Costa com Alcolumbre e Motta na entrega da mensagem do Planalto ao Congresso

O Congresso Nacional reabriu, ontem, trabalhos legislativos para 2026. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), conduziu a sessão solene e, em discurso, ressaltou o papel institucional das Casas como um dos pilares da estabilidade política do país, defendendo o diálogo entre os Poderes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compareceu à cerimônia, e foi representado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O chefe do Planalto encaminhou aos parlamentares uma mensagem na qual fez um balanço das principais conquistas do ano passado e apresentou os desafios e prioridades do governo federal.

O Congresso iniciou o ano em um cenário considerado atípico por causa das eleições, período em que tradicionalmente há redução no ritmo das votações. Nesse contexto, Alcolumbre deverá administrar pressões de diferentes frentes: da oposição, que cobra a análise de pautas sensíveis ao governo, e da base governista, interessada em avançar com projetos prioritários do Planalto e indicações para cargos estratégicos.

A mensagem de Lula reforçou a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5.000, uma das principais apostas dos governistas para o período eleitoral. "Nesses três últimos anos, a parceria com o Congresso Nacional tem sido fundamental para importantes avanços. Nos momentos cruciais, este Parlamento demonstrou estar atento aos reais interesses do Brasil e do povo brasileiro. Nosso próximo desafio é o fim da escala 6x1 de trabalho, sem redução de salário."

"O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que uma pessoa trabalhe duro toda a semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo e a mente e curtir a família", diz o documento de Lula, lido pelo primeiro secretário da Câmara, o deputado Carlos Veras (PT-PE).

O presidente afirma que 2025 foi marcado "pela maior ofensiva contra o crime organizado de todos os tempos".

"Pela primeira vez, o combate às facções criminosas chegou ao andar de cima. A Operação Carbono Oculto desmantelou um esquema bilionário que utilizava distribuidoras, refinarias, postos de gasolina e fintechs para lavagem de dinheiro do crime".

Além das pautas de interesse do Executivo, a oposição deve intensificar a pressão por investigações e debates que atinjam o governo e o Judiciário. No Senado, seguem no radar a CPI do INSS, que apura fraudes em descontos aplicados a aposentados e pensionistas, e as discussões sobre a crise envolvendo o Banco Master.

Mais diálogo

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou, ontem, que o diálogo do presidente da Casa, Hugo Motta , com representantes do Palácio do Planalto "evoluiu". "Para cá, as coisas evoluíram, o diálogo avançou e a nossa expectativa de votar as matérias que conciliam a todos", disse à imprensa.

O parlamentar havia comentado sobre o tema no fim do ano passado. Na ocasião, ele disse entender que o Congresso teve embates sensíveis com o Executivo, mas após negociações, que envolveram o próprio presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 2026 tende a ser mais favorável.

"Terminamos o ano com um saldo político positivo. A relação estava estrangulada em determinado momento, mas o diálogo foi retomado e funcionou. A relação do governo com a Câmara termina o ano em outro patamar", declarou à época.

* Estagiária sob a supervisão de Luana Patriolino

 

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

postado em 03/02/2026 03:55
