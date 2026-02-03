BRB envia auditoria forense com "achados relevantes" à PF e ao BC

Segundo o banco, em resposta aos apontamentos da investigação independente e com o objetivo de resguardar seus interesses, recuperar créditos e ativos e buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos. -

O Banco de Brasília (BRB) informou que a auditoria forense interna contratada pela instituição identificou “achados relevantes” na primeira etapa do relatório preliminar. Diante dos resultados, o banco afirmou ter encaminhado o documento à Polícia Federal em 29 de janeiro e ao Banco Central na segunda-feira (2/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: PF abre inquérito para apurar suspeita de gestão fraudulenta no BRB ligada ao Banco Master

A auditoria foi conduzida pelo escritório Machado & Meyer, com suporte técnico da empresa Kroll. Em nota, o BRB declarou que a entrega dos relatórios ocorreu “em observância ao dever de colaboração com as autoridades competentes”, com o objetivo de apurar a existência de eventuais atos ilícitos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Prezando pela transparência e pelo dever de colaboração com as autoridades competentes, a fim de confirmar eventuais atos ilícitos, o Banco BRB informa que entregou o relatório à Polícia Federal (PF), na última quinta-feira, 29/1/2026. O mesmo relatório também foi entregue, na data de ontem, 2/2/2026, ao Banco Central”, afirmou a instituição.

Segundo o banco, em resposta aos apontamentos da investigação independente e com o objetivo de resguardar seus interesses, recuperar créditos e ativos e buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos, vêm sendo adotadas medidas institucionais, administrativas, extrajudiciais e judiciais relacionadas a fundos de investimento, garantias e carteiras de crédito adquiridas pelo BRB. Parte dessas ações tramita sob sigilo.

A instituição informou ainda que novas medidas devem ser adotadas com brevidade para assegurar a preservação de seus interesses. "O BRB ressalta que segue sólido e reafirma seu compromisso com a preservação de seu patrimônio, de seus clientes e do desenvolvimento econômico e social de Brasília e região", conclui a nota.

Leia também: BRB vira sócio de restaurantes e shoppings após receber ativos ligados ao caso Master

Confira a nota do BRB na íntegra:

"O BRB informa que encontrou achados relevantes que constam da primeira etapa do relatório preliminar entregue pela auditoria forense contratada pelo banco junto à Machado & Meyer com suporte técnico da Kroll.

Prezando pela transparência e dever de colaboração com as autoridades competentes, a fim de confirmar eventuais atos ilícitos, o Banco BRB informa que entregou o relatório à Polícia Federal (PF), na última quinta-feira, 29/01/2026. O mesmo relatório também foi entregue na data de ontem, 02/02/2026, ao Banco Central.

Dando resposta ao quanto constatado na investigação independente, e com o intuito de resguardar seus interesses, recuperar seus créditos e ativos e ver ressarcidos os prejuízos causados pelos agentes relacionados à Operação Compliance Zero, o BRB informa que vem adotando inúmeras medidas institucionais, administrativas, extrajudiciais e judiciais relacionadas a fundos de investimentos, garantias e carteiras de crédito, adquiridas pelo BRB, medidas estas que correm, parte em sigilo, e que serão reforçadas por novas medidas, com a maior brevidade possível, para garantir a efetividade da preservação dos interesses do Banco.

Por fim, o BRB ressalta que segue sólido e reafirma seu compromisso com a preservação de seu patrimônio, de seus clientes e do desenvolvimento econômico e social de Brasília e região."