Cláudio Castro falta à CPI do Crime Organizado e alega agenda no exterior

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), não compareceu à sessão desta terça-feira (4/2) da CPI do Crime Organizado no Senado, apesar de ter sido formalmente convidado a prestar depoimento. A ausência foi comunicada previamente à comissão sob a justificativa de que ele cumpre compromissos oficiais fora do país.

O convite para que Castro fosse ouvido partiu de requerimento apresentado pelo relator do colegiado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O depoimento estava previsto para a manhã desta terça, no Senado Federal, como parte da rodada de oitivas de autoridades que podem contribuir com as investigações conduzidas pela comissão parlamentar.

No entanto, o governador fluminense está na Europa desde o dia 30 de janeiro. Nos primeiros compromissos da viagem, participou de agendas relacionadas à transição energética na Dinamarca. Em seguida, seguiu para Roma, onde firmou acordo de cooperação com autoridades italianas na área de segurança pública. A previsão é de que a missão internacional seja encerrada apenas no fim da semana, em Londres.

Em ofício encaminhado ao presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), o governo do Rio informou que Castro “agradece o convite”, mas está “impossibilitado de colaborar na data agendada” em razão de “compromisso internacional de agenda oficial”. O documento reforça o caráter institucional da viagem e não menciona sugestão de nova data para o depoimento.

A CPI do Crime Organizado investiga a atuação de facções e possíveis conexões com agentes públicos e estruturas estatais. A oitiva de governadores é vista por integrantes da comissão como etapa importante para compreender políticas de enfrentamento ao crime nos estados. Até o momento, o colegiado ainda não informou se o depoimento de Cláudio Castro será remarcado.