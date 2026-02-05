Lula e Motta trocam afagos após jantar na Granja do Torto

Segundo Lula, o jantar foi um "agradecimento" aos parlamentares pela aprovação de pautas importantes para o governo no ano passado, como a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), trocaram afagos nesta quinta-feira (5/2) após jantar na Granja do Torto, realizado ontem (4/2).

Segundo Lula, o jantar foi um “agradecimento” aos parlamentares pelos projetos aprovados no ano passado. Motta, por sua vez, citou que o encontro foi cheio de “diálogo e respeito institucional”. O Planalto espera manter uma boa relação com o Legislativo neste ano, em comparação com momentos tensos vividos em 2025.

“Ofereci um jantar de confraternização aos líderes da Câmara e ao presidente Hugo Motta ontem à noite, na Granja do Torto. Na verdade, um jantar de agradecimento aos parlamentares por todo apoio”, escreveu o presidente nas redes sociais.

“E, mais do que isso, pelo empenho de cada um na aprovação de projetos tão importantes para o Brasil e os brasileiros, como o da reforma tributária e da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até cinco mil reais. Foi uma noite muito agradável de conversas e histórias. Espero receber os senadores em breve”, acrescentou.

O encontro, na noite de ontem, durou cerca de três horas e ocorreu em clima descontraído, de confraternização. Além de Motta, participaram outros 30 deputados, além de líderes do governo e ministros.

O jantar de ontem teve como prato principal pirarucu, e uma torta de chocolate de sobremesa. Lula circulou entre os convidados e fez um discurso aos parlamentares. Segundo relatos de líderes governistas, ele demonstrou confiança de que vai vencer as eleições de outubro.

Ajustes

Lula quer um clima mais ameno com o Congresso neste ano, que será mais curto no Legislativo por conta das eleições de outubro. Votações importantes costumam ficar restritas ao primeiro semestre, depois do qual os parlamentares costumam voltar às suas bases eleitorais.

Dentre as pautas prioritárias para o governo neste ano estão o fim da escala 6x1, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, e a regulamentação do trabalho por aplicativo. As matérias são apostas de Lula para reforçar a campanha à reeleição.

Em resposta à publicação de Lula, Motta agradeceu o convite. “São em momentos como este, cheios de diálogo e respeito institucional, que pavimentamos a estrada para um futuro melhor para todos os brasileiros”, declarou o deputado.

No encontro, Lula fez elogios a Motta e aos trabalhos da Câmara dos Deputados, apesar de reconhecer atritos que ocorram no ano passado. Inicialmente, o jantar contaria com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e de líderes da Casa Alta, mas muitos deles ainda não voltaram a Brasília. Um segundo jantar deve ser realizado após o carnaval.

Motta e Alcolumbre chegaram a cortar temporariamente o contato com líderes do governo no auge da crise entre Executivo e Legislativo. No caso do deputado, ele se incomodou com falas do então líder do PT, Lindbergh Farias (PT-PR), que acusou Motta de atuar contra o governo e fez uma série de críticas públicas.

Alcolumbre, por sua vez, incomodou-se com a indicação por Lula do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele defendia o nome de seu antecessor no comando do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao cargo.