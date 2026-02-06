InícioPolítica
Trama golpista

Bolsonaro é "cachorro louco" e vai "tentar morder" se for solto, diz Lula

Questionado sobre a possibilidade de o Congresso derrubar seu veto sobre o PL da Dosimetria, o presidente respondeu que fez a sua parte e que o Legislativo fará a dele

"Esse cidadão tem que ficar preso", afirmou o petista sobre o ex-presidente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou nesta sexta-feira (6/2) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a um “cachorro louco”, ao comentar o projeto de lei (PL) da Dosimetria, que reduz as penas para condenados pelos ataques de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado.

Sem citar o nome de Bolsonaro, o petista afirmou que, caso o ex-presidente seja liberado da prisão, “vai tentar morder alguém”. Sobre a possibilidade de o Congresso derrubar o veto presidencial ao projeto, o chefe do Executivo respondeu que fez a sua parte.

“Você acha que, se você tiver um cachorro louco preso e soltar ele, ele vai sair manso? Ele vai tentar morder alguém”, respondeu Lula ao ser questionado durante entrevista à TV Aratu, de Salvador, Bahia.  

“Esse cidadão, que foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, tinha um plano para matar o Lula, o (Geraldo) Alckmin e o Alexandre de Moraes. E não foi ninguém da oposição que denunciou, foram os comparsas dele que delataram ele”, acrescentou o presidente.

O PL da Dosimetria foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional, apesar de resistências da base governista. Porém, Lula vetou o texto em cerimônia no dia 8 de janeiro deste ano. A oposição articula agora a derrubada do veto.

Anistia no futuro

Apesar de criticar a iniciativa, o petista admitiu que pode haver uma anistia a Bolsonaro no futuro, como ocorreu após a ditadura militar.

“É problema do Congresso Nacional. Eu fiz a minha parte. O Congresso fez a dele, aprovou. Eu vetei porque não concordo. Esse cidadão tem que ficar preso. Algum dia pode ter uma anistia para ele, como teve em 1964, 15 anos depois”, comentou o presidente Lula.

 

Saiba Mais

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 06/02/2026 14:52 / atualizado em 06/02/2026 14:59
