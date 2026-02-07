InícioPolítica
Em Salvador, Lula almoça com Gil e Caetano

O presidente está cumprindo agenda na capital baiana desde sexta (6), onde participou das comemorações dos 46 anos do PT

(crédito: Reprodução redes sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais, neste sábado (7/2), uma foto do encontro com os cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso, em Salvador. A primeira-dama Janja da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também estiveram presentes.

"Almoço de sábado entre amigos", escreveu Lula na publicação. 

Outras imagens do encontro também mostram Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso; Flora Gil, filha de Gilberto Gil; o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; e o senador Jaques Wagner. 

O presidente está cumprindo agenda na capital baiana desde sexta (6), onde participou da entrega de ambulâncias e equipamentos de saúde pelo programa Novo PAC Saúde. Ele também visitou as Obras Sociais Irmã Dulce e participou das comemorações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 07/02/2026 22:37
