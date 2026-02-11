TCU limita acesso do BC em processo de liquidação do Banco Master

Jhonatan de Jesus alterou a classificação do caso de "sigiloso" para "sigiloso com exigência de autorização específica para a leitura de peças" - (crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus limitou o acesso do Banco Central aos autos do processo que apura a atuação do órgão na liquidação do Banco Master. Foi alterada a classificação do caso de “sigiloso" para "sigiloso com exigência de autorização específica para a leitura de peças". Essa mudança ocorreu em 5 de fevereiro. O BC foi autorizado a apenas ver o parecer da área técnica na própria Corte.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A informação foi adiantada pelo Valor Econômico. O BC tinha acesso automático aos documentos por ser parte interessada do processo, mas agora o novo status exige autorização específica para leitura de documentos. Ao determinar a inspeção, o ministro avaliou que a nota técnica da autarquia não estava acompanhada de prova documental.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master após investigações da Polícia Federal apontarem irregularidades na emissão de títulos e suspeitas de fraude na gestão da instituição, com prejuízos estimados em mais de R$ 12 bilhões.

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo do depoimento de Daniel Vorcaro, que reconheceu uma crise de liquidez no banco e negou ter contado com facilitação política para operações junto ao BRB.



