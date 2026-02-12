Julgamento sobre extradição de Zambelli é retomado nesta quinta

Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho, após deixar o Brasil dias antes do esgotamento dos recursos contra a condenação que recebeu no STF - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Corte de Apelação de Roma iniciou, nesta quarta-feira (11/2), o julgamento do pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, solicitado pelo governo brasileiro por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Após ouvir o Ministério Público italiano e um dos advogados de defesa, o tribunal suspendeu a audiência e marcou a retomada para quinta-feira (12/02).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho, após deixar o Brasil dias antes do esgotamento dos recursos contra a condenação que recebeu no STF. A Corte brasileira a sentenciou a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), crime ocorrido em 2023. Segundo as investigações, a ação foi realizada a mando da ex-parlamentar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na retomada do julgamento em Roma, devem se manifestar o representante do governo brasileiro e outro advogado da defesa. O tribunal italiano já havia adiado a análise do caso em dezembro e em janeiro, sob o argumento de que precisava de mais tempo para examinar a documentação enviada pelo Brasil.

Leia também: Tribunal de Justiça de São Paulo tenta manter penduricalhos

Na terça-feira (10/02), a Justiça italiana rejeitou um pedido da defesa para substituir os juízes responsáveis pelo caso. Os advogados alegaram suposta parcialidade dos magistrados, mas o tribunal manteve a composição original.

Além da condenação pela invasão ao sistema do CNJ, o STF também condenou Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O caso se refere ao episódio em que ela perseguiu um homem armada pelas ruas de São Paulo, em outubro de 2022, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais.

Ao formalizar o pedido de extradição, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, informou às autoridades italianas que o sistema prisional indicado para o cumprimento da pena oferece condições adequadas de salubridade, segurança e assistência médica às detentas. Segundo ele, a unidade não registra histórico de rebeliões e disponibiliza cursos técnicos às presas.

A decisão da Corte de Apelação de Roma será determinante para definir se Zambelli retornará ao Brasil para cumprir as penas impostas pela Suprema Corte brasileira.

A reportagem do Correio entrou em contato com a defesa da ex-deputada, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.