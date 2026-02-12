InícioPolítica
TSE arquiva ação e mantém mandato de Jorge Seif no Senado

Por unanimidade, corte eleitoral rejeita acusação de abuso de poder econômico nas eleições de 2022; senador afirma que decisão respeita a vontade do eleitor

Com o resultado, o parlamentar permanece no cargo - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Com o resultado, o parlamentar permanece no cargo - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, arquivar a ação que pedia a cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL-SC) por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Com o resultado, o parlamentar permanece no cargo.

Após a decisão, Seif divulgou nota em que classificou o julgamento como uma vitória do “voto do povo”. Segundo ele, a corte confirmou a legitimidade da eleição e afastou qualquer irregularidade no processo eleitoral em Santa Catarina.

No entendimento dos ministros, não houve provas conclusivas de que o senador tenha se beneficiado de forma ilegal de recursos empresariais durante a campanha. O placar foi de sete votos a zero pelo arquivamento da ação.

Na manifestação, Seif afirmou que o processo foi longo e desgastante, mas reforçou que sempre confiou na correção de seus atos. “Não houve crime. Houve uma eleição legítima, fruto do voto livre e soberano do povo catarinense”, declarou.

A ação foi apresentada pela coligação Bora Trabalhar, formada por PSD, Patriota e União Brasil. O grupo sustentava que o senador teria sido beneficiado pelo apoio do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan.

Com a decisão do TSE, o senador afirmou que sai do processo mais consciente do peso do mandato e reafirmou o compromisso de seguir atuando no Senado Federal. “Quando o voto do povo é respeitado, a democracia se fortalece”, concluiu.

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 12/02/2026 15:09 / atualizado em 12/02/2026 15:11
