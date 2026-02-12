Nos EUA, Eduardo Bolsonaro, Ramagem e Allan dos Santos se reúnem em foto

Enquanto o filho do ex-presidente é réu por coação, Ramagem e Allan estão foragidos da Justiça brasileira - (crédito: Reprodução redes sociais)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12/2), uma foto com o também ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o youtuber Allan dos Santos. Os três vivem nos Estados Unidos. Ramagem e Santos são foragidos da Justiça brasileira, enquanto Eduardo Bolsonaro é réu por coação e teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados por faltas injustificadas.

“São pessoas que já enfrentam mais de 3 anos a dor de não ver suas próprias famílias, esposas com contas congeladas sem explicação, salários bloqueados, impedidos de trabalhar e, pior, da noite para o dia sem ter como sustentar seus filhos”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Não podemos retornar à nossa pátria, mas ao menos estamos livres! Em comum: seguir lutando por liberdade > @allanconta5 @delegadoramagem



São pessoas que já enfrentam mais de 3 anos a dor de não ver suas próprias famílias, esposas com contas congeladas sem explicação, salários… pic.twitter.com/ADr1w11Jcw — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) February 12, 2026

Ramagem e Allan estão foragidos por envolvimento na tentativa de golpe de Estado e por calúnia, respectivamente. Os três alegam que não podem voltar ao Brasil por suposta perseguição política.

Recentemente, Eduardo recebeu críticas nas redes sociais por aparecer surfando em um vídeo gravado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Internautas ironizam as viagens do ex-deputado, enquanto Jair Bolsonaro, seu pai, está preso e enfrentando problemas graves de saúde na cadeia.