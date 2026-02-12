InícioPolítica
CASO ZAMBELLI

Corte italiana conclui julgamento da extradição de Zambelli

Ex-deputada, que está presa em Roma desde julho, pode ser transferida para a penitenciária da Colmeia, em Brasília

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). - (crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). - (crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

A Corte de Apelação de Roma concluiu, nesta quinta-feira (12/2), o julgamento sobre o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli, condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A sentença ainda deve ser comunicada pelo tribunal. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho do ano passado, quando deixou o Brasil antes do fim do processo rumo ao país europeu. A ex-parlamentar, que tem cidadania italiana, cumpre pena na Penitenciária Feminina de Rebibbia, em Roma, e pode ser transferida para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A sessão desta quarta aconteceu a portas fechadas, com a presença do advogado Alessandro Gentiloni, que representa o Brasil por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), e do responsável pela defesa de Zambelli, o advogado Angelo Alessandro Sammarco. 

Na última segunda-feira (10/2), a Justiça negou recurso da defesa que pedia a substituição dos juízes do caso. O recurso alegava parcialidade dos magistrados. 

Além da participação no ataque hacker ao sistema do CNJ, Zambelli foi condenada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Episódio aconteceu em 2022, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, quando a então deputada seguiu e apontou arma para um cidadão em São Paulo. 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 12/02/2026 16:17
SIGA
x