Tereza Cristina sobre nota de partido em defesa de Toffoli: "Não representativa"

Segundo a parlamentar, a manifestação institucional não passou pela bancada do Senado e, portanto, não reflete o entendimento dos senadores da legenda - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) tornou pública uma reação direta ao posicionamento da cúpula partidária após a Federação União Progressista divulgar nota de apoio ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a parlamentar, a manifestação institucional não passou pela bancada do Senado e, portanto, não reflete o entendimento dos senadores da legenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em publicação nas redes sociais, a ex-ministra da Agricultura afirmou que a posição foi tomada sem debate prévio. O esclarecimento foi subscrito por outros integrantes do Progressistas na Casa — Hiran Gonçalves, Esperidião Amin, Luis Carlos Heinze e Margareth Buzetti — e destaca que a nota “não pode ser interpretada como representativa dos senadores do PP”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tereza Cristina (@terezacristinams)

O episódio ocorre em meio à repercussão de investigações que mencionaram Toffoli em conversas encontradas no celular do empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, no curso de apurações da Polícia Federal. Diante da exposição, o ministro reconheceu ter participação em empresa que negociou participação em um resort com parente do banqueiro e decidiu deixar a relatoria do processo.

Leia mais aqui: Caso Master: Centrão defende ministro Dias Toffoli

Antes da manifestação da senadora, a federação formada por União Brasil e Progressistas havia divulgado texto expressando “confiança” no magistrado e criticando o que chamou de narrativas contra ele. A nota foi articulada pelas direções partidárias comandadas por Ciro Nogueira e Antonio Rueda.

Com a troca de relatoria para o ministro André Mendonça, o caso seguiu no Supremo, mas a reação de Tereza Cristina evidenciou um ruído político dentro do bloco partidário. Ao se posicionar, a senadora buscou delimitar o alcance da nota e sinalizar que a bancada no Senado mantém posição própria diante da crise envolvendo o tribunal e o caso Banco Master.

Saiba Mais Flipar Jalapão atrai com arte rupestre, aventuras e exuberância natural

Jalapão atrai com arte rupestre, aventuras e exuberância natural Diversão e Arte Velvet Chains lança o inédito single ‘Hurt Me’

Velvet Chains lança o inédito single ‘Hurt Me’ Flipar Ciência explica o gene que dificulta a cicatrização das pessoas ruivas: veja famosos

Ciência explica o gene que dificulta a cicatrização das pessoas ruivas: veja famosos Flipar Berço de Mozart, Salzburgo fascina com palácios e tradição musical

Berço de Mozart, Salzburgo fascina com palácios e tradição musical Brasil Morre José Álvaro Moisés, cientista político e fundador do PT, aos 81 anos

Morre José Álvaro Moisés, cientista político e fundador do PT, aos 81 anos Flipar Escrever à mão na era digital: ‘antigo método’ ainda traz benefícios

