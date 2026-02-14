InícioPolítica
Tereza Cristina sobre nota de partido em defesa de Toffoli: "Não representativa"

Senadora afirma que nota da Federação União Progressista foi divulgada sem consulta aos parlamentares e reage em meio à repercussão do caso envolvendo o Banco Master e o ministro Dias Toffoli

Segundo a parlamentar, a manifestação institucional não passou pela bancada do Senado e, portanto, não reflete o entendimento dos senadores da legenda - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)
Segundo a parlamentar, a manifestação institucional não passou pela bancada do Senado e, portanto, não reflete o entendimento dos senadores da legenda - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) tornou pública uma reação direta ao posicionamento da cúpula partidária após a Federação União Progressista divulgar nota de apoio ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a parlamentar, a manifestação institucional não passou pela bancada do Senado e, portanto, não reflete o entendimento dos senadores da legenda.

Em publicação nas redes sociais, a ex-ministra da Agricultura afirmou que a posição foi tomada sem debate prévio. O esclarecimento foi subscrito por outros integrantes do Progressistas na Casa — Hiran Gonçalves, Esperidião Amin, Luis Carlos Heinze e Margareth Buzetti — e destaca que a nota “não pode ser interpretada como representativa dos senadores do PP”.

O episódio ocorre em meio à repercussão de investigações que mencionaram Toffoli em conversas encontradas no celular do empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, no curso de apurações da Polícia Federal. Diante da exposição, o ministro reconheceu ter participação em empresa que negociou participação em um resort com parente do banqueiro e decidiu deixar a relatoria do processo.

Antes da manifestação da senadora, a federação formada por União Brasil e Progressistas havia divulgado texto expressando “confiança” no magistrado e criticando o que chamou de narrativas contra ele. A nota foi articulada pelas direções partidárias comandadas por Ciro Nogueira e Antonio Rueda.

Com a troca de relatoria para o ministro André Mendonça, o caso seguiu no Supremo, mas a reação de Tereza Cristina evidenciou um ruído político dentro do bloco partidário. Ao se posicionar, a senadora buscou delimitar o alcance da nota e sinalizar que a bancada no Senado mantém posição própria diante da crise envolvendo o tribunal e o caso Banco Master.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 14/02/2026 15:56
