Alckmin confirma ida à Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul

Além da participação de Geraldo Alckmin, a 35ª Festa Nacional da Uva e Feira Aogroindustrial contará com as presenças de opositores do presidente Lula, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou que vai comparecer na abertura da 35ª Festa Nacional da Uva e Feira Aogroindustrial, nesta quinta-feira (19/2), em Caxias do Sul (RS). Alckmin representará o Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em viagem oficial à Índia.

Com a futura ida para Caxias do Sul, será a primeira vez — entre 2023 e 2025 — que o evento da uva terá a participação do chefe do Executivo. Na edição da 2024, porém, o presidente Lula foi representado pelos ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Paulo Pimenta, que à época comandava a Secretaria de Comunicação Social.

Além da participação de Geraldo Alckmin, o evento contará com a presença de opositores do presidente Lula, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). No mês passado, Leite se encontrou com o presidente Lula, durante anúncio de investimentos da Petrobras, no município de Rio Grande, quando foi vaiada por militantes do PT.

