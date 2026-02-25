CPI do Crime Organizado quer ouvir TH Joias nesta quarta-feira

No requerimento de convocação, o senador Alessandro Vieira destacou a necessidade de ouvir TH Joias diante da complexidade das práticas investigadas - (crédito: Reprodução)

A CPI do Crime Organizado pretende ouvir, nesta quarta-feira (25/2), o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. Ele foi preso em setembro pela Polícia Federal sob suspeita de ligação com o Comando Vermelho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a sessão de terça-feira (24/2), o presidente do colegiado, Fabiano Contarato, afirmou que a oitiva é “imprescindível” para o andamento das investigações. Segundo ele, foi solicitado ao Supremo Tribunal Federal autorização para a presença do ex-parlamentar, mas ainda não houve resposta. O objetivo é compreender como organizações criminosas se infiltram na economia formal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: PF cumpre mandados no DF e em 4 estados contra desvio de emendas

No requerimento de convocação, o senador Alessandro Vieira destacou a necessidade de ouvir TH Joias diante da complexidade das práticas investigadas. Para o parlamentar, a atuação do crime organizado envolve lavagem de dinheiro e uso de empresas legais como estratégia central, o que torna a oitiva essencial.

A comissão ainda tenta definir se o depoimento ocorrerá de forma presencial ou por videoconferência. A reportagem procurou a assessoria de Contarato para esclarecimentos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

De acordo com as investigações, TH Joias seria um dos braços políticos do crime organizado, atuando para facilitar esquemas ilícitos. A Polícia Federal sustenta que ele mantinha vínculos com integrantes do Comando Vermelho, utilizando estruturas formais para movimentação de recursos.

Após a prisão, o ex-deputado foi transferido do Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, para a Penitenciária Federal de Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal. A unidade é considerada uma das mais seguras do país, com 208 celas individuais.