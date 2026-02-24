Apoiadores da oposição cercam repórter durante coletiva na Câmara

Um grupo de cerca de 20 servidores dos gabinetes, que trabalham para os deputados da oposição, coagiu repórter na tarde desta terça-feira (24/2), no Salão Verde da Câmara dos Deputados. - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA Press)

Cerca de 20 servidores dos gabinetes que trabalham para deputados federais da oposição coagiu a repórter Manuela Borges, do Portal ICL Notícias, na tarde desta terça-feira (24/2), no Salão Verde da Câmara dos Deputados. A situação saiu fora do controle no final da coletiva de imprensa concedida pelo líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto (PL-PB).

A coletiva havia sido convocada por parlamentares do PL para criticar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no carnaval. Após o término, a repórter questionou o parlamentar sobre a instalação de outdoors no Distrito Federal com imagens da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e da deputada federal Bia Kicis (PL-DF).

Diante da pergunta, o deputado não respondeu e se afastou. Em seguida, os apoiadores, que são servidores dos gabinetes em sua maioria, partiram para cima da repórter, cercando-a com celulares ligados, gravando vídeos e gritando palavras em tom de intimidação.

A situação se manteve tensa por alguns minutos, com a repórter sendo pressionada pelo grupo, tendo que se esquivar. O episódio só foi encerrado após o deputado Cabo Gilberto intervir e afastar os apoiadores.