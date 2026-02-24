Apoiadores da oposição cercam repórter durante coletiva na Câmara

Cerca de 20 servidores dos gabinetes que trabalham para deputados federais da oposição coagiu a repórter Manuela Borges, do Portal ICL Notícias, na tarde desta terça-feira (24/2), no Salão Verde da Câmara dos Deputados. A situação saiu fora do controle no final da coletiva de imprensa concedida pelo líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto (PL-PB).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A coletiva havia sido convocada por parlamentares do PL para criticar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no carnaval. Após o término, a repórter questionou o parlamentar sobre a instalação de outdoors no Distrito Federal com imagens da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e da deputada federal Bia Kicis (PL-DF).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Diante da pergunta, o deputado não respondeu e se afastou. Em seguida, os apoiadores, que são servidores dos gabinetes em sua maioria, partiram para cima da repórter, cercando-a com celulares ligados, gravando vídeos e gritando palavras em tom de intimidação.
A situação se manteve tensa por alguns minutos, com a repórter sendo pressionada pelo grupo, tendo que se esquivar. O episódio só foi encerrado após o deputado Cabo Gilberto intervir e afastar os apoiadores.
Saiba Mais
- Política PEC 6x1: Reginaldo Lopes elogia escolha de Paulo Azi para a relatoria
- Política PEC do IPVA avança na Câmara dos Deputados
- Política PSTU lança Hertz Dias como pré-candidato à Presidência da República
- Política Caso Marielle: defesa de Rivaldo Barbosa questiona delação de Ronnie Lessa
- Política Lula e presidente dos Emirados Árabes discutem acordo com Mercosul
- Política Vorcaro prestará depoimento presencial na próxima terça, diz Renan Calheiros