Tereza Cristina lança instituto para debater desenvolvimento do país

Segundo a senadora, o instituto é apartidário e reúne parlamentares, empresários e o setor acadêmico para debater propostas - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) lançou nesta quarta-feira (25/2) o Instituto Diálogos, grupo apartidário para debater pautas ligadas ao desenvolvimento do Brasil, como comércio exterior, produção e geopolítica.

Segundo a senadora, o grupo nasceu de um incômodo com o conceito de que o Brasil é o “país do futuro que nunca chega”. Ela disse ainda que vai se dedicar ao instituto mesmo depois que deixar o mandato na Casa Alta.

“Quando ministra da Agricultura, senti a falta enorme de um espaço para debate de temas, voltados a esses temas sem as névoas do partidarismo político e do corporativismo empresarial. Discutir temas de maneira profunda. Aí, depois, vamos para a política, para a iniciativa privada, que quer construir, quer melhorar o país”, discursou Tereza Cristina.

O evento de lançamento do Instituto Diálogos ocorreu no hotel Brasília Palace, com a presença de parlamentares, autoridades, empresários e acadêmicos. Dentre os presentes estavam o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR).

A iniciativa conta ainda com a participação das empresas: Itaú, Cargill, Iara, Corteva, Cocamar, FS, Hidrovias do Brasil e Tereos.

A senadora destacou ainda que as empresas participam do instituto para debater ideias e criar propostas em benefício do país, e não em busca de apoio político.

“Nós não vamos fazer lobby. Nós vamos discutir assuntos gerais que sejam de interesse do país. Eu tenho certeza que nenhuma dessas empresas que estão aqui, que hoje colaboram, estão aqui por conta de uma influência política”, frisou.

Apesar da ligação da senadora com o agronegócio e da participação de grandes empresas do setor, ela comentou que o instituto vai tratar de temas amplos, que envolvem outras atividades econômicas.

“Sonho antigo”

“Não é um instituto do agro, eu quero deixar isso claro. Tem muitos bons institutos que já discutem o agro, e que nós vamos fazer convênios para trazer boas ideias de outras mesas de debate que já existem”, disse a senadora a jornalistas após o lançamento. A senadora comentou ainda que criar o Instituto Diálogos é “um sonho antigo”,

“Nós temos um país incrível. Eu andei, já tive a oportunidade de viajar quase o mundo todo, quase todos os continentes. E eu vejo todas as vantagens que esse país tem. E, às vezes, a gente se apequena aqui com discussões que não fazem sentido”, afirmou.

O primeiro tema que será tratado é geoeconomia, em um seminário a ser realizado em São Paulo, em março. Segundo a senadora, o instituto pode, no futuro, criar um programa nacional de forma apartidária para melhorar o ambiente político e produtivo no Brasil.