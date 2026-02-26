Jader Filho diz que governo dará cheque de R$ 200 mil às famílias afetadas em MG

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, afirmou nesta quinta-feira (26/2) que o governo disponibilizará um cheque de R$ 200 mil às famílias com casas destruídas pelas chuvas extremas nos municípios mineiros de Juiz de Fora e Ubá adquirirem imóveis. Filho destacou que a medida se assemelha ao que foi feito no Rio Grande do Sul, estado também devastado por fenômenos hídricos, em 2024.
“O governo federal vai dar um cheque de R$ 200 mil às famílias mineiras para que elas possam adquirir imóveis em qualquer município de Minas Gerais. Se elas não quiserem mais morar em Juiz de Fora, se elas não quiserem mais morar em Ubá, elas podem se deslocar para outro município”, disse em entrevista para os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.
O filiado ao MDB explicou que para receber o auxílio, comprovar a perda total do imóvel é fundamental. De acordo com o ministro, a Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Defesa Civil Nacional, deve identificar formalmente se a residência foi efetivamente destruída ou condenada. Somente após essa constatação técnica é que o processo de auxílio é iniciado.
Jader Filho declarou ainda que o Brasil vive um momento inédito no deficit habitacional. Segundo ele, pela primeira vez na história, o país conseguiu reduzir, em dados de 2023, efetivamente esse índice, que antes era marcado por um acúmulo histórico de famílias não atendidas.
“2023 já foi o mais baixo e vai reduzir ainda mais em 2024. A Fundação João Pinheiro já deve estar soltando o novo deficit habitacional, obviamente 2025 será o menor ainda e 26, 27, que será o ano com maior número de contratações, vai ser ainda mais baixo”, opinou.
Eleições 2026
Questionado sobre as eleições de 2026, o responsável pelo Ministério das Cidades ressaltou que irá deixar a pasta em abril, para se candidatar como deputado federal pelo Pará. Sobre sua sucessão, afirmou que a decisão cabe exclusivamente ao presidente Lula, mas defendeu a manutenção da atual composição política do governo, inclusive a permanência de Geraldo Alckmin como vice na chapa de reeleição.
“Saio a partir do início do mês de abril. Já tive uma conversa com o presidente Lula. Devo ser candidato a deputado federal pelo Pará [...] , Acho que o Alckmin tem feito um grande trabalho, é um homem que tem sido muito correto e leal com o presidente Lula, tem feito um grande trabalho também à frente do Ministério da Indústria e Comércio. E eu não vejo sentido, não vejo razão para que ele seja substituído”, concluiu.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
