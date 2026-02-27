Lula diz que repassou R$ 3,5 bi a MG e Zema não apresentou "nenhum projeto" ao PAC

Os gastos da gestão Zema com infraestrutura voltada ao enfrentamento de danos provocados por chuvas em Minas Gerais caíram 96% entre 2023 e 2025 - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta sexta-feira (27/2), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por omissão por não utilizar os R$ 3,5 bilhões repassados do governo federal a MG.

“Nós colocamos R$ 3,5 bilhões para Minas Gerais. O que o governador tinha de fazer?”, perguntou Lula. “Apresentar um projeto e a documentação para que as obras fossem contratadas”, respondeu Jader Filho, ministro das Cidades, ao acrescentar que a gestão liderada por Zema não apresentou nenhum projeto.

Os questionamentos do presidente da República ocorreram durante a 6ª Conferência Nacional das Cidades, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Os gastos da gestão Zema com infraestrutura voltada ao enfrentamento de danos provocados por chuvas em Minas Gerais caíram 96% entre 2023 e 2025, passando de R$ 134,8 milhões para R$ 5,8 milhões, conforme dados do Portal da Transparência estadual. O estado vive uma tragédia desde a madrugada de segunda-feira (23), quando temporais atingiram as cidades de Juiz de Fora e Ubá, resultando em mais de 60 mortes.

Além de Lula e do ministro das Cidades, o evento em Brasília contou com as participações do presidente da Caixa, Carlos Vieira, do titular das Comunicações, Sidônio Palmeira, e de Márcio Macêdo, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.