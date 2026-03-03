Anielle Franco e Talíria Petrone repercutem relato de Janja sobre assédio

A declaração, feita durante o mês da mulher e em meio à alta de casos de violência de gênero, coloca em ainda mais evidência o debate sobre a segurança de mulheres na sociedade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press e Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e a deputada federal Taliria Petrone (PSol) se solidarizaram com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, pelo relato de dois assédios sofridos já durante o atual mandato do presidente Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Eu também fui assediada, já como ministra, no meu local de trabalho”, publicou Anielle nas redes sociais, em referência ao caso de importunação sexual envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. “Não estamos seguras em nenhum local, mas também não estamos caladas”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Janja acaba de revelar, no Sem Censura, que foi assediada duas vezes, já como primeira-dama.



Eu também fui assediada, já como ministra, no meu local de trabalho.



Não estamos seguras em nenhum local, mas também não estamos caladas.



Vamos falar e lutar até que essa tragédia… pic.twitter.com/bN73ufcmbk — Anielle Franco (@aniellefranco) March 3, 2026

Taliria Petrone lembrou que casos como o de Janja acontecem independente do cargo ocupado pela mulher. “O assédio não escolhe função, não respeita autoridade e não distingue visibilidade pública”, afirma. “É uma violência que silencia, constrange e tenta deslegitimar mulheres em seus ambientes de atuação, inclusive nos mais institucionais”.

Janja revelou no "Sem Censura" que sofreu assédio duas vezes como primeira-dama, é mais um retrato de uma realidade que atravessa cargos, espaços e posições. O assédio não escolhe função, não respeita autoridade e não distingue visibilidade pública.



É uma violência que silencia,… pic.twitter.com/0hWQIrpvJz — Talíria Petrone (@taliriapetrone) March 3, 2026

Janja relatou as situações de assédio durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Cultura, nesta terça-feira (3/3). "Eu, como primeira-dama, não tenho segurança no lugar onde estou e em nenhum lugar", declarou. "Eu posso dizer que já fui assediada nesse período duas vezes. Eu sendo primeira-dama, estando em lugares que eu acho que são seguros e, mesmo assim, fui assediada".

A declaração, feita durante o mês da mulher e em meio à alta de casos de violência de gênero, evidência ainda mais o debate sobre a segurança de mulheres na sociedade.

O assédio sexual é crime no Brasil, de acordo com o artigo 216-A do Código Penal, com pena prevista de detenção de um a dois anos.