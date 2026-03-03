InícioPolítica
Violência contra a mulher

Anielle Franco e Talíria Petrone repercutem relato de Janja sobre assédio

Em entrevista ao Sem Censura, a primeira-dama revelou que foi assediada em duas ocasiões enquanto já ocupava o cargo

A declaração, feita durante o mês da mulher e em meio à alta de casos de violência de gênero, coloca em ainda mais evidência o debate sobre a segurança de mulheres na sociedade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press e Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
A declaração, feita durante o mês da mulher e em meio à alta de casos de violência de gênero, coloca em ainda mais evidência o debate sobre a segurança de mulheres na sociedade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press e Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e a deputada federal Taliria Petrone (PSol) se solidarizaram com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, pelo relato de dois assédios sofridos já durante o atual mandato do presidente Lula. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Eu também fui assediada, já como ministra, no meu local de trabalho”, publicou Anielle nas redes sociais, em referência ao caso de importunação sexual envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. “Não estamos seguras em nenhum local, mas também não estamos caladas”. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Taliria Petrone lembrou que casos como o de Janja acontecem independente do cargo ocupado pela mulher. “O assédio não escolhe função, não respeita autoridade e não distingue visibilidade pública”, afirma. “É uma violência que silencia, constrange e tenta deslegitimar mulheres em seus ambientes de atuação, inclusive nos mais institucionais”.

Janja relatou as situações de assédio durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Cultura, nesta terça-feira (3/3). "Eu, como primeira-dama, não tenho segurança no lugar onde estou e em nenhum lugar", declarou. "Eu posso dizer que já fui assediada nesse período duas vezes. Eu sendo primeira-dama, estando em lugares que eu acho que são seguros e, mesmo assim, fui assediada".

A declaração, feita durante o mês da mulher e em meio à alta de casos de violência de gênero, evidência ainda mais o debate sobre a segurança de mulheres na sociedade.

O assédio sexual é crime no Brasil, de acordo com o  artigo 216-A do Código Penal, com pena prevista de detenção de um a dois anos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 03/03/2026 23:41
SIGA
x