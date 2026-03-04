Ex-diretor do BC atuava como "empregado" de Vorcaro, diz Mendonça

Ex-diretor de Fiscalização do BC foi o responsável por autorizar a compra do Banco Máxima por Vorcaro que, posteriormente, passou a se chamar Master - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou, em decisão nesta quarta-feira (4/3), que o servidor do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização da autarquia, estava atuando como um “empregado/consultor” do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso novamente nesta manhã. O magistrado apontou a troca de mensagens entre os dois como prova do crime.

Mendonça diz que Paulo Sérgio chega a enviar orientações a Vorcaro sobre “como deve se comportar em reuniões”.

“Mesmo sendo servidor do Bacen, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado/consultor de Vorcaro para assuntos de interesse exclusivamente privado deste último. E há inúmeras mensagens transcritas nos autos entre Vorcaro e Paulo Sérgio nesse mesmo sentido”, escreveu Mendonça.

O ex-diretor de Fiscalização da autoridade monetária também teria analisado documentos para Vorcaro.

“Há reprodução de mensagem enviada por Daniell Vorcaro a Paulo Sérgio, pedindo ao servidor que analise uma minuta de ofício que seria enviada pelo Banco Master ao próprio Departamento do Bacen em que este último exercia a função de Chefe Adjunto. Em seguida, Paulo Sérgio responde a mensagem com várias sugestões de alteração no referido documento”, ressaltou o ministro.

Paulo Sérgio e Bellini Santana, também do BC, foram afastados do órgão por ordem do STF. Eles já eram alvo de apuração interna na própria autarquia desde o fim do ano passado.

Os servidores são suspeitos de atuação inadequada na supervisão do Master antes do processo de liquidação da instituição, em novembro do ano passado. No início de 2026, também já haviam sido afastados administrativamente de funções no Banco Central.

Paulo Sérgio Neves de Souza é ex-diretor de Fiscalização do BC. Ele foi o responsável por autorizar a compra do Banco Máxima por Daniel Vorcaro que, posteriormente, passou a se chamar Master.

Bellini Santana é ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária (Desup). Ele teria assinado os ofícios e despachos do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal relativos à instituição financeira.



Intimidação

Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, foram presos nesta manhã. A Polícia Federal apontou que o ex-banqueiro estava atuando para intimidar autoridades e jornalistas. Ele teria cogitado planejar um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, por causa de publicações do profissional que iam contra o seu interesse. Foram identificadas mensagens em que ele fala em “dar um pau” e “quebrar todos os dentes” do colunista.

Mendonça ordenou outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A força-tarefa conta com o apoio do Banco Central do Brasil.

Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.