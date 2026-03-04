Erika Hilton aciona TSE contra Nikolas por viagem em jato de Vorcaro: "Inaceitável"

"Não há registro transparente da cessão da aeronave como doação estimável em dinheiro ou como despesa eleitoral", escreveu Erika no pedido - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A deputada Erika Hilton (PSol-SP) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na terça-feira (3/3), contra o também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por viagem em uma aeronave pertencente a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na campanha das eleições presidenciais de 2022. A parlamentar solicitou apurações que investiguem possíveis vínculos entre Ferreira, Vorcaro e o pastor Guilherme Batista, da Igreja Lagoinha e que viajou com o deputado no jato do banqueiro.

“Não há registro transparente da cessão da aeronave como doação estimável em dinheiro ou como despesa eleitoral”, escreveu Erika no pedido.

A filiada ao PSol questionou, ainda, nas redes sociais, qual seria a ligação da Igreja Lagoinha com o Banco Master, já que, de acordo com ela, muitos pastores da instituição estão ligados ao banco.

“Por que o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também pastor da Igreja da Lagoinha, é o maior doador da campanha de Tarcísio de Freitas e de Bolsonaro? [...] Por que tantos pastores dessa Igreja estão atrelados a esse escândalo?”, indagou, na rede social X.

Os jornais acabam de revelar que Nikolas Ferreira e o pastor Guilherme Batista, da Igreja da Lagoinha, utilizaram o jatinho de luxo de Daniel Vorcaro, líder do esquema do Banco Master, para fazer campanha eleitoral para o presidiário Jair Bolsonaro em 2022.… pic.twitter.com/Vl582DUVE2 — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) March 3, 2026

“É inaceitável a possibilidade de que um deputado tenha feito campanha de forma ilegal com o jatinho de luxo do criminoso responsável por um rombo de 51,8 bilhões”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza

