Turma de Toffoli irá julgar decisão que prendeu Vorcaro na semana que vem

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) agendou, para sexta-feira (13/3), o início do julgamento da decisão do ministro André Mendonça, que prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O colegiado também é composto por Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques e Dias Toffoli — que deixou a relatoria do caso após a divulgação de que relatórios da Polícia Federal mencionavam seu nome em dados extraídos do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O caso será analisado no plenário virtual da Corte e ficará disponível para votação até 20 de março. Ainda não há confirmação se Toffoli participará do julgamento. Na manhã desta quarta-feira (4/3), o ministro André Mendonça determinou a prisão de Daniel Vorcaro e de Fabiano Zettel, além de 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A força-tarefa conta com o apoio do Banco Central do Brasil.

Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.

No mês passado, Toffoli foi afastado da relatoria do caso Master. O ministro confirmou que é sócio da Maridt. A companhia era dona de 33% do resort Tayayá que foram vendidos para fundos de investimentos do pastor Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro do dono do Master.





