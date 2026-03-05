InícioPolítica
Viana diz que morte de "Sicário" de Vorcaro pode ter sido "queima de arquivo"

Presidente da CPMI do INSS oficiou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública a prestarem esclarecimentos

"Exigimos uma investigação rigorosa, transparente e acompanhada de perto pelas autoridades competentes, para que toda a verdade venha à tona", afirmou o senador - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, afirmou nesta quinta-feira (5/3), que a morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como o “Sicário” de Daniel Vorcaro, pode ter sido uma tentativa de “queima de arquivo” e não um suicídio, como apontado pela Polícia Federal (PF). O parlamentar cobrou investigações do caso por parte da União, que confirmou ter aberto um inquérito para apurar a situação.

“Diante das informações já reveladas nas investigações, inclusive mensagens que apontam ameaças contra jornalistas e autoridades, não se pode descartar nenhuma hipótese neste momento, nem mesmo a possibilidade de que estejamos diante de uma eventual queima de arquivo”, escreveu na rede social X.

Na avaliação de Viana, um indivíduo sob custódia do Estado e que continha informações relevantes sobre um dos maiores escândalos financeiros e políticos do país morrer dentro de uma instalação pública sem explicações claras e imediatas é “extremamente grave” e não pode acontecer.

“A sociedade brasileira precisa saber exatamente o que aconteceu dentro de uma unidade da Polícia Federal. Por isso, exigimos uma investigação rigorosa, transparente e acompanhada de perto pelas autoridades competentes, para que toda a verdade venha à tona”, declarou.

De acordo com o divulgado pelo parlamentar, foram oficiados a prestar eclarecimentos à CPMI do INSS o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelas justificativas citadas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Letícia Corrêa*

postado em 05/03/2026 16:25 / atualizado em 05/03/2026 16:25
