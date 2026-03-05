Viana diz que morte de "Sicário" de Vorcaro pode ter sido "queima de arquivo"

"Exigimos uma investigação rigorosa, transparente e acompanhada de perto pelas autoridades competentes, para que toda a verdade venha à tona", afirmou o senador - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, afirmou nesta quinta-feira (5/3), que a morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como o “Sicário” de Daniel Vorcaro, pode ter sido uma tentativa de “queima de arquivo” e não um suicídio, como apontado pela Polícia Federal (PF). O parlamentar cobrou investigações do caso por parte da União, que confirmou ter aberto um inquérito para apurar a situação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Diante das informações já reveladas nas investigações, inclusive mensagens que apontam ameaças contra jornalistas e autoridades, não se pode descartar nenhuma hipótese neste momento, nem mesmo a possibilidade de que estejamos diante de uma eventual queima de arquivo”, escreveu na rede social X.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Informo que, diante da morte de um investigado dentro das dependências da Polícia Federal em Belo Horizonte, fato relacionado às investigações que envolvem o Caso Master e revelações surgidas no contexto da CPMI do INSS, estou oficiando imediatamente o Diretor-Geral da Polícia… — Carlos Viana (@carlosaviana) March 5, 2026

Na avaliação de Viana, um indivíduo sob custódia do Estado e que continha informações relevantes sobre um dos maiores escândalos financeiros e políticos do país morrer dentro de uma instalação pública sem explicações claras e imediatas é “extremamente grave” e não pode acontecer.

“A sociedade brasileira precisa saber exatamente o que aconteceu dentro de uma unidade da Polícia Federal. Por isso, exigimos uma investigação rigorosa, transparente e acompanhada de perto pelas autoridades competentes, para que toda a verdade venha à tona”, declarou.

De acordo com o divulgado pelo parlamentar, foram oficiados a prestar eclarecimentos à CPMI do INSS o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelas justificativas citadas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro