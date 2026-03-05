PL estima chegar a cerca de 21% das cadeiras da Câmara após janela partidária

PL projeta chegar a 107 deputados na Câmara após a janela partidária - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A liderança do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados estima ampliar significativamente sua bancada com a abertura da janela partidária nesta quinta-feira (5/3). Ao Correio, a assessoria de comunicação do partido informou que a legenda projeta ter ao menos 107 deputados federais até o fim do período, o que representaria cerca de 21% das 513 cadeiras da Casa.

A expectativa reforça a estratégia da ala bolsonarista de manter o partido como a maior bancada do Congresso, ampliando sua influência nas votações legislativas e na distribuição de cargos e espaços políticos dentro da Câmara.

Atualmente, o PL já ocupa a liderança numérica entre os partidos, com cerca de 87 parlamentares. Caso a projeção se confirme, a legenda poderia ganhar aproximadamente 20 novos deputados durante o período de troca partidária.

Janela partidária

A chamada janela partidária é o período de 30 dias em que deputados federais, estaduais e distritais podem mudar de partido sem perder o mandato. A regra foi criada para contornar o entendimento da Justiça Eleitoral de que, nas eleições proporcionais, o mandato pertence ao partido.

O mecanismo foi instituído após a aprovação da Emenda Constitucional 91 de 2016, que estabeleceu um prazo específico para a troca de legenda sem caracterizar infidelidade partidária.

Para as eleições de 2026, a janela partidária teve início nesta quinta-feira (5/3) e seguirá até 3 de abril, período em que as siglas intensificam negociações para reforçar suas bancadas.