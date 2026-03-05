Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presídio federal de Brasília

O banqueiro Daniel Vorcaro é esperado em duas comissões diferentes para falar da quebra do Banco Master, na volta dos trabalhos no Congresso - (crédito: Arquivo pessoal)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou, na noite desta quinta-feira (5/3), que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, seja transferido para a Penitenciária Federal de Brasília. O magistrado acatou um pedido da Polícia Federal, que apontou risco à segurança pública caso o ex-banqueiro continuasse detido em uma unidade estadual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



Mendonça aponta que a PF havia destacado "o risco à segurança pública em decorrência da permanência de Daniel Bueno Vorcaro em presídio estadual no Estado de São Paulo deriva da análise dos elementos informativos coligidos ao longo da investigação, que indicam que o referido investigado detém significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Operação da PF escancara milícia privada do dono do Master



Vorcaro foi preso pela segunda vez na quarta-feira por determinação de Mendonça. A PF apontou que ele liderava um grupo criminoso estruturado para monitorar e ameaçar adversários empresariais, autoridades, ex-funcionários e jornalistas — que funcionaria como uma "milícia privada" a serviço do ex-banqueiro.

O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também foi detido. Os dois foram levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo, e nesta quinta-feira foram transferidos para a Penitenciária de Potim, no interior de São Paulo, onde passariam por uma adaptação de 10 dias em uma cela especial.