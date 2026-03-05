Saiba os apelidos que Vorcaro chamava Bolsonaro nas mensagens

Segundo as mensagens, o empresário afirmou ter recebido mais de mil comentários e mensagens no Instagram após a publicação de Bolsonaro no X - (crédito: Reprodução)

Mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro mostram que ele chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "idiota" e "beócio" após uma publicação nas redes sociais sobre suspeitas envolvendo o Banco Master. As conversas foram obtidas pela Polícia Federal durante investigações da Operação Compliance Zero.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos diálogos, trocados em julho de 2024 com a então namorada, a influenciadora Martha Graeff, Vorcaro reclama do impacto de uma postagem feita em que o ex-presidente compartilhava reportagem sobre uma operação financeira envolvendo o banco. "Os senhores não leram errado. Impediram de acontecer e foram DEMITIDOS. Não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações", escreveu Bolsonaro na postagem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A publicação citada pelo ex-presidente mencionava uma reportagem sobre gerentes da Caixa Econômica Federal que teriam sido demitidos após barrar uma operação considerada arriscada, estimada em cerca de R$ 500 milhões, envolvendo a compra de títulos do Banco Master.

Segundo as mensagens, o empresário afirmou ter recebido mais de mil comentários e mensagens no Instagram após a publicação. "O pior de ontem foi o Bolsonaro ter postado", escreveu Vorcaro. Martha perguntou então sobre onde a postagem teria sido feito, ele respondeu: "No tweeter dele (sic). Idiota".

Em outra conversa, o empresário sugeriu que o ex-presidente teria publicado o conteúdo após ser informado de que o caso teria relação com o PT. Além de indicar que "todos os amigos", incluindo o ex-ministro do governo Bolsonaro e atual senador Ciro Nogueira (PP-PI), teriam tentado intervir e remediar a situação. “Mas não tinha como tirar. Cara é um beócio. Alguém falou que era coisa do PT [e] ele postou", escreveu.

Leia também: Defesa de Vorcaro contesta investigação e aciona STF por acesso detalhado a provas

O termo "beócio" tem origem na Beócia, região da Grécia Antiga, e passou a ser usado para descrever alguém considerado ignorante ou pouco instruído, que não possui conhecimentos suficientes. Os habitantes do local eram considerados analfabetos por vizinhos como uma espécie de preconceito regional.

Investigação

Vorcaro voltou a ser preso nesta quarta-feira (4/3) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. As investigações apontam a existência de um suposto esquema envolvendo fraude financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

A primeira fase da operação ocorreu em novembro do ano passado e resultou na prisão do empresário, que foi liberado 11 dias depois mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Nesta nova etapa, a Polícia Federal realizou buscas e apreensões para aprofundar a apuração sobre as relações do empresário com outros investigados, incluindo familiares e empresários.

Leia também: PF e defesa se pronunciam sobre estado de saúde do aliado de Vorcaro

De acordo com informações obtidas durante a investigação, o celular de Vorcaro também armazenava contatos de 18 parlamentares e ex-parlamentares ligados a partidos de direita e ao campo político alinhado ao bolsonarismo.

Entre os nomes citados estão o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL). Também aparecem na lista parlamentares como Nikolas Ferreira (PL-MG) e a deputada federal Flávia Arruda, entre outros.

Saiba os apelidos que Vorcaro chamava Bolsonaro nas conversas