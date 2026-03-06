"Amor", "saudades", "te amo": as palavras mais ditas em mensagens de Vorcaro

Fundador do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro é alvo de investigação da Polícia Federal (PF), que apura um grande esquema de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça ligado ao banco. Entre os materiais analisados pela PF, estão mensagens trocadas por Vorcaro e a namorada, Martha Graeff, que viralizaram nas redes sociais pelo conteúdo íntimo.
Entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025, o casal trocou confissões, planejou viagens internacionais luxuosas e enviou mensagens picantes. A palavra "amor" foi mencionada 11.636 vezes, "saudade" foi dita 587, "te amo" 2.083, e "sexo" apenas três.
Vazamento de informações
Os advogados do banqueiro Daniel Vorcaro, protocolaram nesta sexta-feira (6/3) no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que seja aberta uma investigação sobre o vazamento de informações sigilosas provenientes dos telefones celulares apreendidos no âmbito das apurações envolvendo o Banco Master.
No pedido, os advogados solicitam a abertura de inquérito para identificar quem teve acesso ao material sigiloso e eventualmente foi responsável pela divulgação. Eles ressaltam que o objetivo da solicitação não é investigar jornalistas ou terceiros que tenham recebido as informações posteriormente, mas sim apurar eventuais responsáveis pelo vazamento entre aqueles que tinham obrigação legal de manter o conteúdo sob sigilo.
