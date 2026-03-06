Viana quer ouvir Dino na CPMI do INSS sobre decisão a favor de Lulinha

O magistrado determinou na noite de ontem (5) a suspensão das quebras de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovadas pela comissão - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou nesta sexta-feira (6/3), por meio das redes sociais, que apresentará um requerimento para convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino a comparecer à comissão para prestar esclarecimentos institucionais sobre a decisão que suspendeu medidas investigativas aprovadas pelo colegiado. O magistrado determinou na noite de ontem (5) a suspensão das quebras de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovadas pela comissão.



No texto, o senador afirmou que a iniciativa busca promover diálogo entre os Poderes da República após a decisão do STF ter impactado diretamente os trabalhos da investigação parlamentar. Segundo ele, o convite pretende esclarecer os fundamentos jurídicos que levaram à suspensão das medidas adotadas pela comissão.

“A iniciativa tem caráter institucional e busca promover o diálogo entre os Poderes da República, diante dos impactos diretos que essa decisão produziu sobre os trabalhos da investigação parlamentar”, declarou Viana.

Viana ainda disse que, diante da relevância da decisão do STF e dos efeitos sobre os trabalhos da comissão, é importante que o Congresso e a sociedade tenham acesso aos fundamentos jurídicos que embasaram a medida. “Nosso objetivo é fortalecer o diálogo institucional e garantir transparência em uma investigação que trata de um tema de enorme interesse público”, afirmou.

Caso o convite seja aceito, a presença de Dino representará uma oportunidade para esclarecimento público sobre a decisão. Ele acrescentou que, mesmo se o ministro não comparecer, o Congresso terá cumprido seu papel ao buscar o diálogo institucional.

Viana ressaltou ainda que a comissão continuará exercendo suas prerrogativas constitucionais de fiscalização e investigação sobre as fraudes contra aposentados e pensionistas, com o objetivo de responsabilizar eventuais envolvidos e ampliar a proteção aos beneficiários da Previdência.