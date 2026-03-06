Escândalo do Master gera tensão entre servidores do Banco Central

Os indícios de envolvimento de ex-dirigentes do Banco Central (BC) no caso relacionado ao Banco Master provocaram uma repercussão interna sem precedentes na autarquia. Nos bastidores, servidores demonstram preocupação com o impacto do episódio sobre a imagem da instituição e temem que o caso afete a percepção pública sobre o trabalho técnico do órgão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Investigações apontam que o ex-diretor de Fiscalização, Paulo Souza, e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, Belline Santana, teriam atuado como “consultores informais” do banco controlado por Daniel Vorcaro dentro da autarquia, recebendo recursos para ajudar a instituição a driblar a fiscalização.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Os dois foram alvo de busca e apreensão realizadas pela Polícia Federal (PF) na última quarta-feira (4/3), na terceira fase da Operação Compliance Zero. Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, ambos também passaram a usar tornozeleira eletrônica.
Servidores do Banco Central relatam que o caso provocou perplexidade, surpresa e incredulidade dentro da instituição. Apesar da forte repercussão interna, funcionários têm evitado avaliações precipitadas ou julgamentos sobre a conduta dos ex-colegas enquanto as apurações seguem em andamento.
Em nota oficial, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) afirmou acompanhar com atenção os desdobramentos do caso. A entidade ressaltou que, sem entrar no mérito das apurações, reafirma o compromisso com a institucionalidade da autarquia e com o respeito às decisões das autoridades competentes. “Consideramos fundamental que os fatos sejam plenamente esclarecidos, com rigorosa observância do devido processo legal, do direito ao contraditório e da ampla defesa”, afirmou.
O sindicato também manifestou confiança na estrutura institucional da autoridade monetária e no trabalho dos órgãos responsáveis pela investigação. “Confiamos na solidez institucional do Banco Central do Brasil, na qualidade técnica e ética de seu corpo funcional e na atuação dos órgãos responsáveis pela apuração”, declarou.
A Associação Nacional dos Auditores do Banco Central (ANBCB), que representa parte dos servidores da autarquia, afirmou considerar extremamente graves os apontamentos que surgiram no curso das investigações. Em nota, a entidade destacou que eventuais irregularidades precisam ser apuradas com rigor. "Condutas irregulares devem ser rigorosamente investigadas e, se confirmadas, punidas com estrita observância ao devido processo legal", afirmou.
A associação também ressaltou a atuação do próprio Banco Central, enfatizando a rapidez na adoção de medidas internas, como o acionamento dos mecanismos de controle e o afastamento preventivo dos envolvidos. “Episódios como este reforçam a necessidade permanente de aprimorar a governança e os mecanismos de integridade institucional. Instituições fortes são aquelas capazes de identificar e corrigir seus próprios erros com firmeza”, acrescentou a entidade.
Saiba Mais
- Economia Ex-diretor do BC vendeu fazenda a fundo ligado à família de Vorcaro
- Economia Lucro da Petrobras triplica e chega a R$ 110,1 bilhões em 2025
- Economia Paulo Câmara volta à presidência do Banco do Nordeste
- Economia Petrobras: Lucro líquido de 2025 sobe 200,8%; lucro do 4º trimestre é de R$ 15,5 bi
- Economia Dar crédito ao microempreendedor é antecipar sonho, diz presidente do Sebrae
- Economia Bancos vão antecipar R$ 32,5 bilhões de aportes no FGC