Relatório da CIDH aponta indícios de execuções e falhas em operação policial no RJ

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos divulgou, nesta sexta-feira(6/3), relatório sobre a ação policial realizada no fim de outubro de 2025 nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. A “Operação Contenção” foi analisada após visita da comissão ao país em dezembro do mesmo ano.

Segundo o documento, a operação resultou em 122 mortes, sendo 117 civis e cinco agentes de segurança. Outras 17 pessoas ficaram feridas e 99 foram detidas. Milhares de agentes das polícias Civil e Militar participaram da ação, que durou cerca de 14 horas e teve como alvo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.



A CIDH afirmou que a diferença entre o número de mortos e feridos levanta suspeitas sobre a forma como a força foi empregada. De acordo com o relatório, a desproporção suscita fortes indícios de execuções extrajudiciais e descaracteriza um cenário típico de confronto armado.



O documento também aponta que apenas uma parcela dos mortos estava entre os alvos das ordens judiciais que motivaram a operação. Segundo a comissão, entre 5 e 15 pessoas que morreram tinham mandados relacionados à ação. A maior parte das 99 prisões ocorreu em flagrante, sem mandado prévio.



A comissão registrou ainda relatos de testemunhas sobre corpos com múltiplos disparos em locais onde não haveria troca de tiros. O relatório menciona casos de pessoas levadas vivas e posteriormente encontradas mortas, além de indícios de tiros à queima-roupa, amarras e um episódio de decapitação.



Outro ponto destacado pela CIDH foi o uso limitado de câmeras corporais. Dos cerca de 2,5 mil agentes envolvidos, apenas 183 utilizaram o equipamento. Parte das gravações apresentou falhas devido à falta de bateria ou problemas técnicos.



O relatório também aponta falhas na preservação de locais de crime. Em alguns casos, corpos permaneceram em áreas de mata e foram localizados posteriormente por moradores e familiares. A comissão registrou ainda sobrecarga no Instituto Médico-Legal, que recebeu grande número de vítimas após a operação.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro



