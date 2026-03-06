Barba e bigode raspados: PF divulga foto de Vorcaro na prisão

Vorcaro aparece em imagens do sistema prisional com barba e cabelo raspados - (crédito: Divulgação/PF)

Fotos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após dar entrada no sistema prisional foram divulgadas pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (6/3). As imagens, registradas durante os procedimentos de admissão do presídio, mostram Vorcaro com uniforme da unidade e identificação da Polícia Penal.

Preso na quarta-feira (4/3) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), Vorcaro passou pelos procedimentos padrão aplicados a todos os detentos ao chegar ao sistema prisional. Entre as etapas estão revista pessoal e de pertences, higienização obrigatória, registro fotográfico, coleta de impressões digitais e troca das roupas civis pelo uniforme da unidade.

Nas imagens, o banqueiro aparece de frente e de perfil, com barba e bigode raspados e vestindo calça bege e camiseta branca, peças que fazem parte do uniforme do Complexo Penal II de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ao lado do retrato, consta a identificação “Polícia Penal – Daniel Bueno Vorcaro”.

Vorcaro chegou a Brasília nesta sexta-feira (6), onde ficará preso após ter sido transferido do presídio de Potim, no interior de São Paulo, para a Penitenciária Federal, no Distrito Federal, após determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O banqueiro deixou o interior de São Paulo por volta de 11h30 e foi escoltado à capital pela Polícia Penal Federal.