Mendonça ordena PF investigar vazamento de dados sigilosos de Vorcaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do processo relativo à fraude do Banco Master na Corte, determinou nesta sexta-feira (6/3) que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar o vazamento de dados sigilosos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, alvo da Operação Compliance Zero por fraude bancária e venda de títulos fraudulentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presídio federal de Brasília

Os dados vazados incluem conversas íntimas de Vorcaro com a namorada, Martha Graeff, que citam outras personagens políticas, como deputados e ministros do próprio STF. Os milhares de arquivos fazem parte do processo que está sob custódia da CPMI do INSS. De acordo com a defesa do ex-banqueiro, as mensagens foram divulgadas por veículos de imprensa antes de os advogados terem acesso ao material completo.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Defesa de Vorcaro pede ao STF investigação sobre vazamento de dados de celulares apreendidos

Segundo Mendonça, “o tratamento das informações” armazenadas pela comissão deve observar “rigorosamente as garantias fundamentais, inclusive quanto à preservação da intimidade e à cadeia de custódia da prova”. Ele também sustenta que, mesmo com a quebra de sigilo de dados de Vorcaro, isso não autoriza o “seu desvelamento”, e sim, que as informações sigam com acesso restrito.

O magistrado ainda enfatizou que as investigações devem encontrar os verdadeiros culpados pela quebra do sigilo e do vazamento de dados, e não da imprensa, que somente replicou as informações.

