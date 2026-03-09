InícioCidades DF
Feminicida que matou ex-mulher exibiu corpo da vítima em chamada de vídeo

Movido por sentimento de posse e inconformado com o fim do relacionamento, autor ligou para um homem que acreditava ser o novo parceiro da vítima e o culpou pelo crime

Feminicídio é investigado pela 16ª DP de Planaltina - (crédito: Julio Noronha CB/DA Press.)
Feminicídio é investigado pela 16ª DP de Planaltina - (crédito: Julio Noronha CB/DA Press.)

A manicure Luana Moreira Marques, de 41 anos, vítima de feminicídio nesta segunda-feira (9/3), em Planaltina, teve o corpo exibido pelo próprio assassino em uma chamada de vídeo após o crime. 

O autor, Wellington, conhecido como Galego, 43, estrangulou e esfaqueou a ex-companheira após uma discussão motivada por não aceitar o fim do relacionamento. Em seguida, ele usou o celular da vítima para ligar para um homem que acreditava ser o novo parceiro dela e o responsabilizou pelo assassinato. 

De acordo com o delegado-chefe da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, Richard Valeriano Moreira, responsável pelas investigações do caso, o crime foi premeditado e o autor não demonstrou nenhum arrependimento. “Ele ligou para essa pessoa e disse que tinha feito uma besteira e que a matou por causa dele”, explicou.

Depois, ele ligou novamente, por chamada de vídeo, mas quem atendeu foi a companheira do homem. “Ele mostrou o corpo da vítima e responsabilizou o marido dela”, completou o delegado.

O autor se apresentou na 16ª DP com o corpo da mulher no banco do passageiro de um Toyota Corolla estacionado na unidade. 

Esse foi o terceiro feminicídio registrado no Distrito Federal em 2026.

Por Vitória Torres e Júlio Noronha*
postado em 09/03/2026 20:40 / atualizado em 09/03/2026 20:42
