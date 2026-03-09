Feminicida que matou ex-mulher exibiu corpo da vítima em chamada de vídeo

A manicure Luana Moreira Marques, de 41 anos, vítima de feminicídio nesta segunda-feira (9/3), em Planaltina, teve o corpo exibido pelo próprio assassino em uma chamada de vídeo após o crime.

O autor, Wellington, conhecido como Galego, 43, estrangulou e esfaqueou a ex-companheira após uma discussão motivada por não aceitar o fim do relacionamento. Em seguida, ele usou o celular da vítima para ligar para um homem que acreditava ser o novo parceiro dela e o responsabilizou pelo assassinato.

De acordo com o delegado-chefe da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, Richard Valeriano Moreira, responsável pelas investigações do caso, o crime foi premeditado e o autor não demonstrou nenhum arrependimento. “Ele ligou para essa pessoa e disse que tinha feito uma besteira e que a matou por causa dele”, explicou.

Depois, ele ligou novamente, por chamada de vídeo, mas quem atendeu foi a companheira do homem. “Ele mostrou o corpo da vítima e responsabilizou o marido dela”, completou o delegado.

O autor se apresentou na 16ª DP com o corpo da mulher no banco do passageiro de um Toyota Corolla estacionado na unidade.

Esse foi o terceiro feminicídio registrado no Distrito Federal em 2026.